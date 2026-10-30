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Tokayev'den Rusya'ya gözlemci daveti: teşkilatın prestiji için adımlar atılmalı

Tokayev, Türk Devletleri Teşkilatı'nın prestijini güçlendirmek amacıyla Rusya'nın gözlemci statüsüne katılımı için gerekli adımların atılmasını talep etti.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 12:20

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EDİTÖR: Serkan Varol

Tokayev'den Rusya'ya gözlemci daveti: teşkilatın prestiji için adımlar atılmalı

Tokayev'in 13. zirvedeki mesajı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, teşkilatın önemine ve bölgesel dayanışmaya vurgu yaptı. Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı toplantıda liderler görüşlerini paylaştı; Tokayev de teşkilatın prestijini artırmaya yönelik somut öneriler sundu.

Toplantının bağlamı

Zirve, katılımcı liderlerin tek tek söz aldığı ve kuruluşun geleceğine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı bir oturum olarak ilerledi. Tokayev konuşmasında, ortak tarih ve kültürel bağlara dikkat çekerek teşkilatın benzersiz bir platform olduğunu ifade etti ve geçmişte kardeş ülkelerin aydınlarının bir araya geldiği Bakü konferansına atıfta bulundu.

Tokayev'in Rusya çağrısı

Tokayev, teşkilatın uluslararası prestijini artırmak amacıyla Rusya'nın gözlemci olarak katılımı için adımlar atılması gerektiğini belirtti. Konuşmasından aktarılan bölümde Tokayev şu ifadeleri kullandı: "Teşkilatımız oldukça önemli, prestijini artırabilmek için Rusya’nın da bu teşkilata gözlemci olarak katılmasını sağlamak için gerekli adımları atmamız gerekiyor. Rusya büyük bir devlet olarak Türk dünyasıyla çok eskiden bu yana yakın temasta olmuş bir devlettir." Bu çağrı, bölgesel işbirliğinin kapsamını genişletme niyetinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir.

Tokayev, ayrıca dönemin başkanlığı ve ev sahipliği nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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