Tokayev'den Rusya'ya gözlemci daveti: teşkilatın prestiji için adımlar atılmalı

Tokayev'in 13. zirvedeki mesajı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, teşkilatın önemine ve bölgesel dayanışmaya vurgu yaptı. Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı toplantıda liderler görüşlerini paylaştı; Tokayev de teşkilatın prestijini artırmaya yönelik somut öneriler sundu.

Toplantının bağlamı

Zirve, katılımcı liderlerin tek tek söz aldığı ve kuruluşun geleceğine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı bir oturum olarak ilerledi. Tokayev konuşmasında, ortak tarih ve kültürel bağlara dikkat çekerek teşkilatın benzersiz bir platform olduğunu ifade etti ve geçmişte kardeş ülkelerin aydınlarının bir araya geldiği Bakü konferansına atıfta bulundu.

Tokayev'in Rusya çağrısı

Tokayev, teşkilatın uluslararası prestijini artırmak amacıyla Rusya'nın gözlemci olarak katılımı için adımlar atılması gerektiğini belirtti. Konuşmasından aktarılan bölümde Tokayev şu ifadeleri kullandı: "Teşkilatımız oldukça önemli, prestijini artırabilmek için Rusya’nın da bu teşkilata gözlemci olarak katılmasını sağlamak için gerekli adımları atmamız gerekiyor. Rusya büyük bir devlet olarak Türk dünyasıyla çok eskiden bu yana yakın temasta olmuş bir devlettir." Bu çağrı, bölgesel işbirliğinin kapsamını genişletme niyetinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir.

Tokayev, ayrıca dönemin başkanlığı ve ev sahipliği nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür