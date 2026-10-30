Sinop'ta Kur'an kurslarında koruyucu aile bilinci güçlendirildi

Sinop'ta Kur'an kursu kursiyerlerine koruyucu aile tanıtımı

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilgilendirme programında, koruyucu aile hizmeti ve toplumsal farkındalığın artırılmasına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

tanıtımın odağı:

Müdürlük görevlileri, programda koruyucu aile hizmetinin amaç ve önemine vurgu yaptı. Çeşitli nedenlerle biyolojik ailelerinin yanında bakım sağlanamayan çocukların, devletin gözetim ve denetimi altında koruyucu aileler tarafından yetiştirilmesinin önemi anlatıldı.

başvuru süreçleri ve hizmetin işleyişi:

Kursiyerlere, koruyucu aileden yararlanabilecek çocukların durumu ile koruyucu aile olmak isteyenlerin başvuru süreçleri ve hizmetin işleyişi hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Sunumda hizmetin çocukların sağlıklı gelişimine ve topluma uyum sağlamasına katkıları ele alındı.

Bilgilendirme sırasında, koruyucu aile olmanın çocukların hayatında yaratabileceği olumlu değişimler örneklerle aktarıldı ve katılımcıların soruları yanıtlandı.

Müdürlük yetkilileri, toplumun farklı kesimlerinin bu hizmet konusunda bilinçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti ve Kur'an kursu gibi eğitim ortamlarında gerçekleştirilen tanıtımların farkındalığı artırdığına dikkat çekti.

Etkinlik, çocukların aile sıcaklığında büyüme hakkının önemini vurgulayarak koruyucu aile olma konusunda toplumsal duyarlılığı güçlendirmeyi amaçladı.

SİNOP AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KORUYUCU AİLE HİZMETİNİN TANITILMASI VE TOPLUMSAL FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI AMACIYLA KUR’AN KURSU KURSİYERLERİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME PROGRAMI DÜZENLENDİ.