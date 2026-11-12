MSB, somali iddialarını yalanladı: ülkeye 15 bin asker gönderileceği iddiası gerçek değil

MSB haftalık basın bilgilendirme toplantısının öne çıkanları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Somali’ye 15 bin asker gönderileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Toplantı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının son dönemini geçirdiği TCG Savarona’da yapıldı ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk sunum yaptı.

Savarona'da Atatürk ve geminin yeniden hizmete dönüşü:

Aktürk, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası vesilesiyle Savarona’da düzenlenen toplantıda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 88’inci yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirtti. Savarona’nın devlet görüşmeleri ve Bakanlar Kurulu toplantılarına ev sahipliği yaptığı, ayrıca deniz eğitimi, Deniz Kuvvetleri tanıtımı ve denizcilik kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla kullanıldığı aktarıldı.

Geminin yeniden donanmaya kazandırılmasına ilişkin yapılan çalışmalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve Emine Erdoğan’ın desteklerinin rol oynadığı, İstanbul Tersanesi Komutanlığında kapsamlı bakım, onarım ve modernizasyon gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı. Aktürk, Savarona’nın taşıdığı kültürel mirasla Cumhuriyet değerlerini ve millî hafızayı gelecek kuşaklara aktarmaya devam ettiğini söyledi.

Güvenlik, hudut ve terörle mücadelede son veriler:

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla sürdüğünü belirten Aktürk, son bir haftada 1 PKK’lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Ayrıca Van ve Hakkâri hudut hatlarında yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 95 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Hudut güvenliğine ilişkin paylaşılan diğer verilerde ise son bir haftada yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 552 kişinin yakalandığı, bunlardan 3’ünün terör örgütü mensubu olduğu belirtildi. Aktürk, "1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 15 bin 846 olmuş, engellenen 3 bin 275 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 62 bin 896’ya ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

NATO faaliyetleri, ikili iş birlikleri ve savunma sanayii:

MSB Sözcüsü, Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası platformlardaki sorumluluklarına değinerek, savunma sanayisi ile NATO arasındaki iş birliğinin güçlendirileceğini belirtti. NATO EDGE 2026 faaliyetine 30’u yerli olmak üzere toplam 284 teknoloji firmasının katılacağı, etkinliğin 17-19 Kasım tarihlerinde İzmir Fuar Merkezi’nde düzenleneceği açıklandı. Ayrıca 14’üncü Türkiye-ABD Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı’nın 16-18 Kasım tarihlerinde Türkiye ev sahipliğinde gerçekleştirileceği duyuruldu.

Aktürk, Azerbaycan’ın 17 Kasım Millî Diriliş Günü’nü de kutlayarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikili ilişkiler ve uluslararası iş birlikleri çerçevesinde barış ve istikrara katkı sunmaya devam ettiğini vurguladı. Savunma sanayii teslimatlarına ilişkin olarak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Yılkı Gözükara Sistemi muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığı, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından ise Fırtına obüsü silah sistemi ve yedek parça teslimatlarının gerçekleştirildiği bildirildi.

Personel alımına dair bilgide, Türk Silahlı Kuvvetlerine en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunları için planlanan başvuruların devam ettiği; 2026 yılı Bando Sınıfı Muvazzaf Astsubay Adayı Temini ile 2026 Yılı Muvazzaf Astsubay Temini başvurularının 23 Kasım tarihine kadar süreceği hatırlatıldı.

Somali iddialarına dair bakanlık açıklaması:

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularına yönelik yapılan açıklamada, Somali’ye 15 bin Türk askerinin gönderileceği yönündeki iddialara açık yanıt verildi. MSB açıklamasında, Somali’de konuşlu Somali-Türk Görev Kuvveti ile Hava Unsur Komutanlığının askerî yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile Somali’nin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürdüğü belirtildi.

Bakanlık, "Somali’nin talebi üzerine Türkiye tarafından Somali’ye 15 bin asker gönderileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını" kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, mevcut faaliyetlerin yardım, eğitim ve danışmanlık odaklı olduğu tekrarlandı.

MSB’nin Savarona’da yaptığı sunum, hem ülke içi güvenlik verilerini hem de uluslararası katılım ve savunma sanayii gelişmelerini bir arada öne çıkardı; Somali iddiasına ilişkin net red ile birlikte yerli üretim teslimatları ve personel temin takvimi de paylaşıldı.

MSB: "Somali’ye 15 bin asker gönderileceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor"