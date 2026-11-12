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Gerze'de organ bağışı bilinci sahaya taşındı

Gerze Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, Meslek Yüksekokulu ve 2 No'lu ASM'de kurdukları stantlarla halkı ve öğrencileri organ bağışı konusunda bilgilendirdi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gerze'de organ bağışı bilinci sahaya taşındı

Gerze'de organ bağışı farkındalığı

Gerze Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, organ bağışının önemine dikkat çekmek ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla ilçede saha çalışması yürüttü. Sağlık personeli, bağış sürecinin adımlarını ve kimlerin bağışta bulunabileceğini açıklamak için bilgilendirme stantları oluşturdu.

Stantlar ve bilgilendirmenin kapsamı:

Kurulan stantlar, Gerze Meslek Yüksekokulu ile Gerze 2 No’lu Aile Sağlığı Merkezi (ASM)'nde hizmet verdi. Personel, üniversite öğrencileri ve merkeze başvuran vatandaşlarla birebir görüşmeler yaparak organ bağışının insan hayatına etkisini, yasal süreçleri ve sağlık koşullarını detaylı şekilde anlattı.

Toplumsal duyarlılık ve devam eden çalışmalar:

Yetkililer, bilgilendirme faaliyetlerinin ilçe genelinde sürdürüleceğini belirtti. Etkinliklerin amacı, organ bağışı konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak ve potansiyel bağışçıların sürece kolay erişimini sağlamak olarak açıklandı.

SİNOP’UN GERZE İLÇESİNDE TOPLUM SAĞLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDA FARKINDALIK...

SİNOP’UN GERZE İLÇESİNDE TOPLUM SAĞLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA BİLGİLENDİRME STANTLARI KURULDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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