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İddiaya yanıt: Somali’ye 15 bin asker gönderileceği bilgisi doğru değil

MSB, Savarona'daki haftalık bilgilendirmede Somali’ye 15 bin asker gönderileceği iddiasını kesinlikle reddetti; hudut güvenliği, teslimatlar ve NATO faaliyetleri açıklandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Serkan Varol

İddiaya yanıt: Somali’ye 15 bin asker gönderileceği bilgisi doğru değil

MSB: Somali iddiası gerçek dışı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali’nin talebi üzerine Türkiye tarafından ülkeye 15 bin asker gönderileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklama, Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk’ün Savarona’da düzenlenen Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı’nda yapıldı.

Toplantı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının son dönemini geçirdiği TCG Savarona’da gerçekleştirildi. Aktürk, hem Atatürk’e saygı çerçevesinde yapılan anmalara hem de güncel güvenlik ve savunma konularına ilişkin bilgi verdi.

Savarona’nın rolü ve bakım çalışmaları:

Aktürk, Savarona’nın devlet görüşmeleri ve Bakanlar Kurulu toplantılarına ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, geminin yeniden donanmaya kazandırılmasına ilişkin süreci özetledi. Buna göre kapsamlı bakım, onarım ve modernizasyon çalışmaları İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve Emine Erdoğan’ın destekleriyle gerçekleştirildi. Savarona, eğitim, Deniz Kuvvetleri tanıtımı ve heyet ağırlama amacıyla kullanılmaya başlandı.

Terörle mücadele ve hudut güvenliği:

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadele faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. Son bir haftada bir PKK’lı terörist daha teslim oldu. Van ve Hakkâri hudut hatlarında yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 95 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hudut güvenliğine ilişkin aktarılan verilerde, son bir haftada yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 552 olduğu; bunlardan 3 kişinin terör örgütü mensubu olduğunun tespit edildiği açıklandı. 1 Ocak’tan bu yana hudutlardan yasa dışı geçiş girişimlerinde yakalananların sayısı 15 bin 846 olarak verildi. Bu yıl içinde engellenen 3 bin 275 şahısla birlikte toplam engellenen kişi sayısı 62 bin 896 seviyesine ulaştı.

Uluslararası faaliyetler ve savunma sanayii:

Aktürk, TSK’nın uluslararası sorumluluklarını sürdürdüğünü ve NATO çerçevesindeki faaliyetlere katılımın devam ettiğini bildirdi. NATO EDGE 2026 etkinliğinin 17-19 Kasım tarihlerinde İzmir Fuar Merkezi’nde düzenleneceğini, etkinliğe 30’u yerli olmak üzere toplam 284 teknoloji firmasının katılacağını açıkladı. Ayrıca 14’üncü Türkiye-ABD Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı’nın 16-18 Kasım tarihlerinde Türkiye ev sahipliğinde yapılacağı belirtildi. Aktürk, Azerbaycan’ın 17 Kasım Millî Diriliş Gününü de şimdiden kutladı.

Savunma sanayii teslimatlarına ilişkin olarak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Yılkı Gözükara Sistemi’nin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığı, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından Fırtına obüsü silah sistemi ve yedek parça teslimatlarının gerçekleştirildiği aktarıldı.

Personel teminiyle ilgili bilgilendirmede ise, TSK’ya fakülte veya yüksekokul mezunları arasından yapılacak 2026 yılı Bando Sınıfı Muvazzaf Astsubay Adayı ve 2026 yılı Muvazzaf Astsubay temin başvurularının 23 Kasıma kadar devam edeceği duyuruldu.

Basın mensuplarının Somali iddiasına ilişkin sorusunu yanıtlayan Bakanlık, Somali’de konuşlu Somali-Türk Görev Kuvveti ve Hava Unsur Komutanlığı’nın askerî yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyeti yürüttüğünü, ancak Somali’nin talebi üzerine Türkiye tarafından Somali’ye 15 bin asker gönderileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

BAKANLIK SÖZCÜSÜ TUĞAMİRAL ZEKİ AKTÜRK, TOPLANTIDA TERÖRLE MÜCADELE, HUDUT GÜVENLİĞİ, NATO...

BAKANLIK SÖZCÜSÜ TUĞAMİRAL ZEKİ AKTÜRK, TOPLANTIDA TERÖRLE MÜCADELE, HUDUT GÜVENLİĞİ, NATO FAALİYETLERİ VE SAVUNMA SANAYİİNDEKİ SON GELİŞMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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