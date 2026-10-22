Büyükkılıç muhtarlarla sahada çözüm arıyor: Talas ve Hacılar öncelikte

Başkanın muhtar buluşmaları

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent merkezinden kırsal mahallelere kadar hizmetlerin etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla Talas ve Hacılar ilçelerinde muhtarlarla istişare toplantıları gerçekleştirdi. Toplantılarda mahallelerin öncelikli ihtiyaçları, süren çalışmalar ve planlanan hizmetler detaylı şekilde ele alındı.

Talas toplantısında değerlendirmeler:

Talas’ta KAYTUR Erguvan Tesisinde düzenlenen toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve muhtarlar katıldı. Toplantıda ilçede yürütülen altyapı, ulaşım ve diğer hizmetlerin durumu değerlendirildi; muhtarların görüşlerinin 2027 projeksiyonuna ışık tutacağı vurgulandı.

Toplantıda Büyükkılıç, istişarenin yerel yönetimler için önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Hakikaten gönüllerde yer etmek, 'İnsan yaşar ki devlet yaşasın' felsefesiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere hep önerdiği, tavsiye ettiği şekilde bu anlayışta olmak kolay olmuyor. Bu, bir berekete de vesile oluyor; teşkilatlarımız bizlere desteğini esirgemiyor. Bu arada da sizlerin tavsiyesi, istişaresi de bizim için ışık tutucu, ışık saçıcı oluyor. Şu anda tüm birimlerimizin sorumlusu kardeşlerimiz sizlerle beraber."

Başkan Büyükkılıç ayrıca, "Allah’a şükür, Kayseri’de gerek Büyükşehir, gerek ilçe belediyelerimiz, yatırıma yatırıma, hizmetten hizmete koşuyor; sizlerin tavsiyeleri, talepleri doğrultusunda şehrimizi ihya ediyor, imar ediyor. Yatırıma en çok pay ayıran Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 30 büyükşehir içinde. Tarım ve hayvancılığa en çok destek veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi" ifadelerini kullandı.

Altyapı ve ulaşım çalışmalarına değinirken Büyükkılıç, "Bizi sizlerin duası, desteği, samimi taleplerini iletiyor olması tabii ki bizleri de heyecanlandırıyor. Elhamdülillah diyoruz. Bizlere bu hizmet fırsatını veren vatandaşımıza teşekkür ederken, nasip eden Cenabı Allah’a da şükrediyoruz. Elhamdülillah, bunu birbirimize borçluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın başını eğdirmeden, onunla yol arkadaşları olarak başını dik tutmak, adına da ibadet arzuyla, ekibimizle birlikte, her kademedeki kardeşlerimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz. İnşallah çalışmaya da devam ediyoruz" dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın toplantıda teşekkürlerini ileterek, "Allah sizden razı olsun. Bütün ekibimize çok teşekkür ediyorum bu vesileyle. Allah razı olsun. Elektrik şirketimiz bugüne kadar yapılan en büyük trafoyu çay bağlarını yapıyor. Merkez için çok anlamlı teşekkür ediyoruz. Öbür taraftan doğal gaz firmamız aynı şekilde, doğal gaz firmamıza da teşekkür ediyoruz. Büyük bir teşekkürü de Kartal Kavşağı için yapmam lazım" sözleriyle projeler için destekleri not etti.

AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz da yatırımlar ve devam eden hizmetler için Büyükkılıç’a teşekkür ederek, "Yatırımlarınızın önünü alamadık başkanım elhamdülillah. Devam ediyoruz. Talas’ı demir ağalarla ördünüz ve bunu bir gurur vesilesi olarak her platformda değerlendiriyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu doğrultuda biz de sizin için çalışmaya devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Tekrar burada bizleri ağırladığınız için Allah razı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından muhtarlar tek tek taleplerini iletti; Başkan Büyükkılıç talepleri bizzat dinleyip kurmaylarına gerekli talimatları verdi.

Hacılar toplantısında öncelikler ve iş birliği:

Talas programının ardından Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi’nde muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıya Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Fazilet Kahraman ve Büyükşehir bürokratları katıldı. İlçenin mevcut ihtiyaçları, mahalle talepleri ve yürütülen çalışmalar ele alındı.

Büyükkılıç, Hacılar’da 12 muhtar ile gerçekleştirilen istişareleri anlatarak, "Değerlendirmeleri, görüşlerini, yapılan çalışmaları ve yapılacakları birlikte paylaştık. Ben her zamanki nezaketleri, samimiyetleri ve mahallelerine sahip çıkmalar içerisindeki yaklaşımlarından dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Elbette Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıklarımız var, yapacaklarımız var. Değerli belediye başkanımızla istişare halinde dayanışarak yol arıyoruz" dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan toplantı için Büyükkılıç’a teşekkür ederek, "İnşallah bugün de bu toplantının sonucunda, dün olduğu gibi güzel işlere imza atılacağına eminiz. Değerli katılımlarınızdan dolayı şahsınıza, kurumumuza, kurumlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Fazilet Kahraman da "Her zaman hem hizmet hem de siyasi olarak bize yolumuzu aydınlattığı için, yol gösterdiği için Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" sözleriyle desteklerini iletti.

Ortak akıl ve hizmete devam

Toplantılardan çıkan ortak anlayış, muhtarlarla kurulan iletişimin hizmet planlamasında ve önceliklerin belirlenmesinde belirleyici olduğuna işaret ediyor. Muhtarlar, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde aktarma görevini üstlenirken, Büyükşehir Belediyesi de bu geri bildirimleri projelere dönüştürme taahhüdünde bulunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçeyi kapsayan hizmet anlayışı doğrultusunda muhtarlarla istişarelerini sürdürmeyi, hizmet önceliklerini belirlemeyi ve şehrin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Başkan Büyükkılıç, toplantılarda dile getirilen taleplerin takibinin yapılacağını ve kurumlar arası dayanışmayla uygulamaya geçirileceğini vurguladı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KENT MERKEZİNDEN KIRSAL MAHALLELERE KADAR HİZMETLERİN ETKİN VE VERİMLİ ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ, MAHALLELERİN İHTİYAÇLARININ YERİNDE TESPİT EDİLMESİ VE VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİN DOĞRUDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA MUHTARLARLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İSTİŞARE TOPLANTILARINI SÜRDÜRÜYOR.