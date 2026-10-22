Çatıdan rölyefe: sakarya'da el işçiliğiyle şekillenen alçı sanatçısı

Sakarya'da çatı ustasından rölyef sanatına geçiş

Sakarya'da çatı tamirciliği yaparken hobi olarak başladığı alçı rölyef sanatını mesleğe dönüştüren Yakup Seyisoğlu, eserlerini en ince ayrıntısına kadar el işçiliğiyle hazırlıyor. Sapanca'da bir villa inşaatında yaptığı tavus kuşu figürü ile başlayan yöneliş, kısa sürede sipariş ve ilgi getirdi. Bugün yüzün üzerinde eseri bulunan Seyisoğlu, çalışmalarını hem internet üzerinden hem de müşterilerinin ev ve iş yerlerinde gerçekleştiriyor.

İlk adım ve mesleğe geçiş:

Seyisoğlu'nun sanata dönüşen hikâyesi, çalıştığı inşaatta karşılaştığı bir kadın sayesinde hızlandı; yaptığı figürün beğenilmesi, hobisini iş haline getirmesine zemin hazırladı. Kendi ifadeleriyle 'Sıvalara görseller yaparak ben bunu bir mesleğe dönüştürdüm'. İnternetten gelen taleplerin yanı sıra yerinde uygulama yapmayı tercih eden sanatçı, farklı mekânların duvarlarına özel dekoratif çalışmalar ve rölyef tablolar uyguluyor.

İşin inceliği, kaynakları ve fiyatlandırma:

Seyisoğlu, bu mesleğin kökenini Çinliler ve Japonların vasıtasıyla keşfettiğini ve daha çok Rusya'da uygulayanların bulunduğunu söylüyor. 'Bende el işçiliği hastalığı var' diyen sanatçı, kalıp veya resim altlığı kullanmadan tamamen el emeğiyle çalıştığını belirtiyor. Dışarıdan bakıldığında basit görünen bir kabartmanın bile en ince detayına kadar uğraş gerektirdiğini vurguluyor. Göz ağrısı ve emek isteyen süreç, model ve işçiliğin karmaşıklığına göre fiyatlandırılıyor; bu nedenle eserleri binlerce liraya satılabiliyor.

Seyisoğlu, ticari olarak bu işi 7 senedir sürdürdüğünü ve üretim yoğunluğuna göre ayda genellikle '2-3 taneden fazla sipariş almam' şeklinde sınırlama koyduğunu söylüyor. Bu yaklaşım, her parçanın el işçiliğiyle hazırlanmasının getirdiği zaman ve özen gereksinimiyle uyumlu.

Sanatçının çalışmaları, hem bireysel müşterilere hem de iç mekân tasarımına yönelen siparişlere hitap ediyor. Seyisoğlu için en keyifli yanı ise bir işi yaparken insanların onu izlemesi; bu da üretim sürecine ilişkin doğrudan geri bildirim ve motivasyon sağlıyor.

Parmaklarının ucunda alçı sanata dönüşüyor