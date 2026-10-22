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Manisa'da eğitim için geniş çaplı güvenlik seferberliği: 8 bine yakın personel sahada

Manisa Valiliği koordinasyonunda 14 Eylül-20 Ekim arasında yürütülen geniş güvenlik denetimlerinde yaklaşık 8 bin personel görev yaptı, 20.302 sorgu yapıldı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Manisa'da eğitim için geniş çaplı güvenlik seferberliği: 8 bine yakın personel sahada

manisa'da kapsam ve amaç:

Manisa Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından 14 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında yürütülen uygulama, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitim görmesini sağlamayı hedefledi. Çalışmalar kapsamında okul çevrelerinin yanı sıra parklar, bahçeler, iş yerleri ve metruk binalar da kontrol edildi; trafik denetimleriyle öğrenci servislerinin güvenliği de değerlendirildi.

denetimlerin kapsamı ve sonuçları:

Gerçekleştirilen saha faaliyetine yaklaşık 8 bin personel katıldı ve okul ile çevresinde toplam 3 bin 53 denetim yapıldı. Emniyet birimleri, 1.062 ekip ve 3 bin 92 personelle 2 bin 107 denetim gerçekleştirirken, bu uygulamalarda 9 bin 804 kişi sorgulandı ve 1.769 park, bahçe, iş yeri ile metruk bina kontrol edildi. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 2 bin 171 ekip ve 4 bin 907 personel görev aldı; ilgili çalışmalarda 946 okul ve çevresi ile 2 bin 28 park, bahçe ve iş yeri denetlendi ve 10 bin 498 kişinin sorgulaması yapıldı. Tüm uygulamalarda toplam 20 bin 302 kişinin sorgulanması sonucunda aranan 52 kişi yakalandı.

okul servisleri ve uygulanan cezalar:

Trafik denetimleri kapsamında emniyet ekipleri 5 bin 895 aracı kontrol etti; kurallara aykırılık tespit edilen 46 araca toplam 180 bin 542 TL idari para cezası uygulandı ve 16 okul servisi trafikten men edildi. Jandarma denetimlerinde eksiklik tespit edilen 41 servis sürücüsüne toplam 172 bin 420 TL idari para cezası kesildi. Böylece servis denetimlerinde uygulanan toplam idari para cezası 352 bin 962 TL olarak kaydedildi.

farkındalık ve eğitim faaliyetleri:

Denetimlerin yanı sıra dijital ortam riskleri ve aşırılıklarla mücadele etmek amacıyla bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Manisa merkez ile Soma, Kırkağaç, Gölmarmara ve Akhisar'da görev yapan toplam 879 rehber öğretmen ve idareciye sanal ortam riskleri ve aşırıcılık konularında eğitim verildi. Faaliyetlerin diğer ilçelerde de sürdürülmesi planlanıyor; ayrıca yurtlarda kalan 2 bin üniversite öğrencisine yönelik eğitimler de hedefleniyor.

Manisa Valiliği, yürütülen denetim ve bilgilendirme faaliyetleriyle öğrencilerin güvenliğinin korunması ve eğitim ortamlarında huzurun devamının sağlanmasının amaçlandığını bildirdi.

MANİSA’DA ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ BİR ORTAMDA EĞİTİM GÖRMESİ AMACIYLA EMNİYET VE JANDARMA EKİPLERİ...

MANİSA’DA ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ BİR ORTAMDA EĞİTİM GÖRMESİ AMACIYLA EMNİYET VE JANDARMA EKİPLERİ, 14 EYLÜL-20 EKİM TARİHLERİ ARASINDA OKUL VE ÇEVRELERİNDE 3 BİN 53 DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ. YAKLAŞIK 8 BİN PERSONELİN KATILDIĞI ÇALIŞMALARDA 20 BİN 302 KİŞİNİN SORGULAMASI YAPILIRKEN, ARANAN 52 KİŞİ YAKALANDI. OKUL SERVİSLERİNE YÖNELİK DENETİMLERDE İSE TOPLAM 352 BİN 962 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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