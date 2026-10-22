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İGA İstanbul havalimanı megahubs 2026'da dünya bağlantı lideri oldu

İGA İstanbul Havalimanı, OAG'nin Megahubs 2026 raporunda Heathrow'u geride bırakarak küresel bağlantı gücünde birinci seçildi ve Routes World 2026'da ödül aldı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:53

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

İGA İstanbul havalimanı megahubs 2026'da dünya bağlantı lideri oldu

İGA İstanbul Havalimanı'na OAG'den megahubs ödülü

İGA İstanbul Havalimanı, küresel havacılık veri ve analiz kuruluşu OAG tarafından hazırlanan Megahubs 2026 raporunda, Londra Heathrow'u geride bırakarak "küresel bağlantı gücü en yüksek havalimanı" unvanını aldı. Başarı, Frankfurt'ta düzenlenen Routes World 2026 etkinliğinde takdim edilen Megahubs Ödülü ile tescillendi; ödülü İGA İstanbul Havalimanı Havacılık Geliştirme Direktörü Fırat Ocak teslim aldı.

Etkinlik ve uluslararası yankı:

Routes World 2026, dünyanın önde gelen hava yolları, havalimanları ve destinasyonlarının karar vericilerini bir araya getiren bir platform olarak öne çıktı. Ödül töreni kapsamında yapılan takdim, İstanbul'un coğrafi ve operasyonel avantajlarını vurguladı ve İGA'nın uluslararası bağlantı ağındaki rolünü pekiştirdi.

Megahubs raporunun ölçütleri:

Her yıl yayımlanan "Megahubs" raporu, havalimanlarını uluslararası uçuş bağlantıları açısından değerlendiriyor. Raporun bağlantı endeksi, yılın en yoğun gününde planlanan uluslararası uçuş bağlantıları ile havalimanlarının hizmet verdiği destinasyon sayısını esas alıyor. Yaklaşık 100 yıllık geçmişiyle öne çıkan OAG'nin bu değerlendirmesi, havalimanlarının küresel hava ulaşım ağındaki konumunu karşılaştırmalı olarak ortaya koyuyor.

İGA İSTANBUL HAVALİMANI, KÜRESEL HAVACILIK VERİ VE ANALİZ KURULUŞU OAG’NİN &quot;MEGAHUBS 2026&quot;...

İGA İSTANBUL HAVALİMANI, KÜRESEL HAVACILIK VERİ VE ANALİZ KURULUŞU OAG’NİN "MEGAHUBS 2026" RAPORUNDA LONDRA HEATHROW’U GERİDE BIRAKARAK "KÜRESEL BAĞLANTI GÜCÜ EN YÜKSEK HAVALİMANI" SEÇİLDİ. BU BAŞARIYLA BİRLİKTE İGA İSTANBUL HAVALİMANI, FRANKFURT’TA DÜZENLENEN ROUTES WORLD 2026 KAPSAMINDA "MEGAHUBS ÖDÜLÜ"NE LAYIK GÖRÜLDÜ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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