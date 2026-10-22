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Trabzon’da sesler yarıştı: Kur’an'ı güzel okuma finali Hanife Hatun Camii'nde

Hanife Hatun Camii’nde düzenlenen finalde, bölge elemelerinden gelen il birincileri Kur’an’ı güzel okuma becerileriyle Türkiye birinciliği için yarıştı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Trabzon’da sesler yarıştı: Kur’an'ı güzel okuma finali Hanife Hatun Camii'nde

final etkinliği:

Trabzon’da Hanife Hatun Camii ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması Türkiye finalinde, 7 bölgedeki elemeleri kazanan öğrenciler kıraatlarını sundu. Organizasyon Trabzon İl Müftülüğü ve İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek’in himayesinde yapıldı.

bölge elemeleri ve finalistler:

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışmanın ilçe ve il aşamalarının ardından Eskişehir, Tekirdağ, Batman, Elazığ, Burdur, Denizli ve Ordu’daki bölge yarışmalarında birinci olan öğrenciler Türkiye finaline katılma hakkı kazandı. Finalde İstanbul, Ankara, Van, Gaziantep, Isparta, Zonguldak ve Manisa’yı temsilen öğrenciler sahne aldı ve Türkiye birinciliği için yarıştı.

amaç ve değerlendirme:

Yarışmanın komisyon başkanlığını yapan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Hamza Gökçe, yarışmanın öğrencilere yönelik amacını şöyle özetledi: "2026 yılı hafızlık eğitimi verilen Kur’an kurslarındaki öğrencilerimiz arasında yapmış olduğumuz Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması için buradayız. Bu öğrencilerimiz önce kendi illerinde yarışmalara katıldılar. İl birincileri seçildi, sonrasında bulundukları bölgede yarıştılar. Bölgede birinci olan yarışmacılarımız da şu an Türkiye finalinde burada yarışacaklar. Bu yarışmayı yapmamızdaki amaç Diyanet İşleri Başkanlığı olarak öğrencilerimizi Kur’an-ı Kerim’i daha güzel okumaya teşvik etmek ve Kur’an kurslarındaki öğrencilerimizin okuma kalitesini daha da artırmaktır"

Trabzon İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek ise ev sahipliğinin önemine değinerek, "Bugün Trabzon olarak bu güzide yarışmaya ev sahipliği yapmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Ankara’dan hocalarımız, komisyon üyelerimiz geldi. Birçok öğrenci ve vatandaşımız bu tilaveti izlemeye ve dinlemeye geldi. Hayat bir yarışma fakat bu yarışmanın kaybedeni yok" ifadelerini kullandı.

TRABZON&#039;DA HANİFE HATUN CAMİİ&#039;NDE DÜZENLENEN KUR&#039;AN-I KERİM&#039;İ YÜZÜNDEN GÜZEL OKUMA YARIŞMASI...

TRABZON'DA HANİFE HATUN CAMİİ'NDE DÜZENLENEN KUR'AN-I KERİM'İ YÜZÜNDEN GÜZEL OKUMA YARIŞMASI TÜRKİYE FİNALİ'NDE, 7 BÖLGEDEN GELEN ÖĞRENCİLER TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLMAK İÇİN YARIŞTI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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