Teknofest bereketi Şanlıurfa tezgahlarında ketenköyneği fıstığına hareket getirdi

Fıstık tezgahlarında ketenköyneği hareketi:

Şanlıurfa’da tezgahlarda satılan tescilli Ketenköyneği fıstığı, özellikle TEKNOFEST döneminde hareketlilik kazandı. Satıcılar, etkinlik süresince artan ziyaretçi yoğunluğunun satışlara olumlu yansıdığını belirtiyor. Tezgâhlarda fıstık kilogram fiyatları 450 ile 800 lira arasında değişirken, alım-satım tempinde gözle görülür bir yükseliş kaydedildi.

Satıcıların değerlendirmeleri:

Fıstık satıcısı Yusuf Acıkaya, sezon içinde fiyatların geçen yıla göre yükseldiğini söyleyerek, "Fıstığımızın kilosu 600 lira, geçen yıla göre bu yılki artış arasında çok fark var. Geçen yıl düşük olmasına rağmen bu sezon daha yüksek. O yüzden alışlar güzel, satışlar da güzel. Fıstık sonuna gelmemize rağmen fiyatlar hala düşük" ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST’in etkisini vurgulayan satıcı Muhammed Ali ise, "Geçen yıla göre bu yıl TEKNOFEST nedeniyle yabancıların gelmesiyle birlikte daha çok satış yaptık. Bize olumlu yönde etkisi çok oldu. Geçen yıl fiyatı 500 lira ise bu yıl 600 ile 700 lira arasında" diye konuştu.

Tüketici ve üretici görüşleri:

Vatandaşlar kilogram fiyatlarının yüksek olduğunu dile getirirken, bazı üreticiler ise rekoltenin düştüğünü belirtiyor. Fiyatların artışını hatırlatan tüketici Halil Öktaş, "Geçen sezon 300 lira civarındaydı, bu sezon 500 lira, çok pahalı. Arada 200 ila 250 lira fark var" dedi.

Üretici görüşü paylaşan Ahmet Baynaz ise, "Bu sene fıstık yetersiz, verim yok, tüketici az. Fıstıkların fiyatı 600 ila 800 lira arasında değişiyor" diyerek arz tarafında daralma olduğunu aktardı.

Genel görünümde TEKNOFEST kaynaklı ziyaretçi hareketliliğinin satışları artırdığı, ancak fiyat seviyelerinin tüketici cephesinde tartışma yarattığı gözlemlendi. Satıcılar etkinlik sonrası dönemde de talepte süreklilik olmasını umut ediyor.

ŞANLIURFA'DA TEZGAHLARDA SATILAN TESCİLLİ KETENKÖYNEĞİ FISTIĞI, ÖZELLİKLE TEKNOFEST DÖNEMİNDE SATICILARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ.