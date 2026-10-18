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Büyükkılıç'tan hızlı tren müjdesine teşekkür: Kayseri için yeni ulaşım dönemi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun paylaşımını alıntılayarak hızlı tren yatırımına teşekkür etti.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 22:58

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EDİTÖR: Caner Şahin

Büyükkılıç'tan hızlı tren müjdesine teşekkür: Kayseri için yeni ulaşım dönemi

büyükkılıç'ın teşekkür açıklaması:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun sosyal medyadaki yüksek hızlı tren paylaşımını alıntılayarak teşekkür etti.

Uraloğlu paylaşımında "Hele gardaş, Kayseri’mize de yüksek hızlı tren yakışır" ifadesini kullanmıştı; Büyükkılıç bu sözleri alıntılayarak cevap verdi.

yatırımın hedeflendiği etki:

Büyükkılıç, paylaşımında şunları söyledi: "Kayseri’mizi yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacak bu kıymetli yatırım için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere şahsınız ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Kayseri’mizin ulaşımını kolaylaştıracak bu vizyoner ve önemli yatırımın şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Başkanın mesajı, şehirde ulaşım altyapısına verilen önemi ve yatırımın yerel beklentilerle örtüşmesini vurguluyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU’NUN SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI HIZLI TREN PAYLAŞIMINI ALINTILAYARAK, "KAYSERİ’MİZİ YÜKSEK HIZLI TREN AYAĞIYLA BULUŞTURACAK KIYMETLİ YATIRIM İÇİN BAŞTA CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN OLMAK ÜZERE EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM" DEDİ

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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