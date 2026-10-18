Devlet ve millet omuz omuza afetin izlerini siliyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya paylaşımında afet bölgesindeki çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirtti. Bakan Çiftçi, 'Birlikte güçlüyüz, devlet-millet el ele' vurgusuyla ilk andan itibaren tüm imkanların seferber edildiğini aktardı.

Saha çalışmalarının kapsamı:

Çiftçi'nin açıklamasına göre kurtarma ve yardım operasyonlarında AFAD, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatları ile gönüllüler birlikte hareket etti. Sular altındaki sokaklarda tek bir canı dahi geride bırakmamak için yoğun çaba sarf edildi ve hayatı normale döndürme süreci kurtarma çalışmalarının ardından hız kazandı.

Şimdi öncelik, afetin bıraktığı izleri silmek için sokakların temizlenmesi, altyapı onarımları ve bölge halkına yönelik desteklerin koordinasyonuyla ilerliyor. Bu aşamada kamu kurumları ile sivil inisiyatiflerin ortak çalışması ve lojistik desteğin sürekliliği öne çıkıyor.

Liderlik ve teşekkürler:

Çiftçi, Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletin feraseti ve devletin şefkatli elinin zorlukları aşmada belirleyici olduğunu vurguladı. Sahada ter döken tüm mesai arkadaşlarına, gönüllülere ve destek veren kadirşinas millete şükranlarını iletti.

Bakan paylaşımını 'Rabbim birliğimizi daim, ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin' sözleriyle sonlandırdı ve dayanışma çağrısını yineledi.

Bakan Çiftçi: "Afetin izlerini silmek için devlet-millet el ele, omuz omuza çalışıyoruz"