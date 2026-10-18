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Ön seçimi 200 oy farkla kazanan Özdağ il başkanlığı yarışına tek aday giriyor

Yeni Parti Samsun'da 17 ilçeden 13 bini aşkın üyenin katıldığı ön seçimi Mehmet Özdağ 3 bin 998 oyla 200 farkla kazandı; itiraz gündemde.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 21:56

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EDİTÖR: Merve Çelik

Ön seçimi 200 oy farkla kazanan Özdağ il başkanlığı yarışına tek aday giriyor

ön seçimde katılım ve süreç:

Yeni Parti Samsun İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi öncesinde düzenlenen ön seçim, 17 ilçeden ve 13 bini aşkın üyenin oy kullanımıyla gerçekleşti. Oy verme işlemi sabah saat 09.00'da başlayıp akşam saatlerinde tamamlandı ve sandıkların sayımıyla sonuçlar netleşti.

oy dağılımı ve kazanan:

İki adayın yarıştığı ön seçimde Kurucu İl Başkanı Mehmet Özdağ 3 bin 998 oy alırken, rakibi Turgay Özçelik 3 bin 798 oy aldı. Aradaki 200 oy fark ile Mehmet Özdağ ön seçimin galibi oldu.

itiraz ve sonraki adımlar:

Seçim sonuçlarına ilişkin olarak Turgay Özçelik'in Atakum ilçesindeki seçimlere itiraz ettiği aktarıldı. Özçelik, itirazı olduğunu ve Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) kararına göre açıklama yapacağını belirterek, şu aşamada partiye zarar vermemek için kamuoyuna bir beyanat vermekten kaçındı.

Mehmet Özdağ ise ön seçimi kazanan taraf olduklarını söyleyerek, bir sonraki pazar günü yapılacak il başkanlığı seçimine tek aday olarak gireceğini ifade etti. Parti içindeki itiraz sürecinin sonuçlanmasının ardından kongre takvimi ve kesin aday listesi netlik kazanacak.

YENİ PARTİ SAMSUN İL BAŞKANLIĞI&#039;NDA 17 İLÇENİN KATILIMIYLA YAPILAN ÖN SEÇİMDE KURUCU İL BAŞKANI...

YENİ PARTİ SAMSUN İL BAŞKANLIĞI'NDA 17 İLÇENİN KATILIMIYLA YAPILAN ÖN SEÇİMDE KURUCU İL BAŞKANI MEHMET ÖZDAĞ GÜVEN TAZELEDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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