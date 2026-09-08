Ardeşen merkezde 15.30'te yaşanan silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir banka şubesi önünde öğleden sonra meydana gelen silahlı saldırı, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayda 29 yaşındaki V.K. ağır yaralandı ve bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

olayın seyri:

Saldırı, Ardeşen Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki banka önünde saat 15.30 civarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre V.K., S.T. tarafından henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla hedef alındı. Saldırganın olay yerinden bir otomobil ile uzaklaştığı öğrenildi.

güvenlik ve soruşturma:

Güvenlik güçleri olay yerindeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı ve şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olay anının kayıt altına alınmış olması, soruşturmanın seyrine yön verebilecek görsel deliller sunuyor. Yetkililer, yaralının sağlık durumuna ilişkin ilerleyen saatlerde yapılacak açıklamaları takip edeceklerini bildirdi.

Gelişmeler doğrultusunda güvenlik kameralarının çözünürlüğü ve çekim açıları titizlikle değerlendirilecek; tanık ifadeleri ve olay yerindeki diğer bulgularla birlikte şüphelinin tespitine çalışılacak.

RİZE'NİN ARDEŞEN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN VE 29 YAŞINDAKİ ŞAHSIN AĞIR YARALANDIĞI SİLAHLI SALDIRI ANI, ÇEVREDEKİ BİR İŞLETMENİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI