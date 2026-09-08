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Şampiyonlar siber dezenformasyona karşı sahada

Filenin Sultanları, 'Dezenformasyona Dur De' kampanyasına destek verip dijital mecralarda yayılan yalan haberler ve bilgi kirliliğine karşı doğruyu savundu.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 21:10

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EDİTÖR: Serkan Varol

Şampiyonlar siber dezenformasyona karşı sahada

A Milli Kadın Voleybol Takımı 'Dezenformasyona Dur De' kampanyasını destekliyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya açıklamasında, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonu unvanını taşıyan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bu kez sahanın dışında bir mücadeleye katkı verdiğini duyurdu. Açıklamada, Filenin Sultanları'nın dijital ortamda hızla yayılan yalan haberler, algı operasyonları ve bilgi kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 'Dezenformasyona Dur De' kampanyasına destek verdiği belirtildi.

Şampiyonların dijital sorumluluğu

Açıklamada yer verilen ifadeye göre, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonu olan takımın spor alanında gösterdikleri başarıların ardından dijital dünyada da doğru bilgi ve sağduyu mücadelesine destek verdiği vurgulandı. Milli formayı taşırken gurur veren sporcuların bu çağrısı, bilgi kirliliğinin yol açtığı toplumsal yanılgılarla mücadelede sembolik bir rol üstleniyor.

Çağrı ve bilinçlendirme mesajı

İletişim Başkanı Duran, şampiyonlara destekleri için teşekkür ederek tüm vatandaşları bu mücadelede birlik olmaya davet etti. Mesajda öne çıkan çağrı şuydu: Gördüğüne değil, doğruladığına inan; doğrulanmamış bilgiye geçit verme. Bu vurgu, doğrulama alışkanlığı ve medya okuryazarlığının önemine dikkat çekiyor.

Haberde yer verilen duyuru, sporcuların toplumsal sorumluluk projelerine katılımının yalnızca sembolik destekten öte, halkı bilinçlendirme ve dezenformasyonla mücadelede aktif rol alma amacı taşıdığını gösteriyor. Filenin Sultanları'nın kampanyaya katılımı, dijital mecralarda güvenilir bilgiye olan ihtiyacın altını çiziyor ve bireyleri daha dikkatli olmaya çağırıyor.

A Milli Voleybol Takımı, İletişim Başkanlığı tarafından yapılan ‘Dezenformasyona Dur De’...

A Milli Voleybol Takımı, İletişim Başkanlığı tarafından yapılan ‘Dezenformasyona Dur De’ kampanyasına destek verdi.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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