kocaeli’de komşusunu öldürmekle suçlanan sanık ilk duruşmada suçlamaları reddetti

Olayın ayrıntıları ve ilk duruşma

Kocaeli Mimar Sinan Mahallesi Çağlayan Sokak'ta 27 Şubat saat 17.30 sularında gerçekleşen olayda, mutfakta kanlar içinde bulunan 63 yaşındaki Gülbiter Duman hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısı ve uzman ekiplerin incelemesinde maktulün kolundaki üç burma bileziğin eksik olduğu tespit edildi. Şüpheli olarak gözaltına alınan komşu Salih Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

dava süreci ve isnatlar:

Hazırlanan iddianamede sanık hakkında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve konutta silahla yağma suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis ile adli para cezası talep edildi. Dava, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı; duruşmaya tutuklu sanık, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

sanığın savunması ve iddiaları:

Suçlamaları kabul etmeyen Salih Ç., o gün binaya hoşlandığı kadın F.'yi görmek için gittiğini, maktule ait altınları almadığını ve öldürmediğini savundu. Sanık, altınların eşine ait olduğunu, ofisinde çekmecede muhafaza ettiğini ve kesik halde tuttuğunu belirtti. Ayrıca kredi kartı borçlarının yaklaşık 4 milyon lira civarında olduğunu, o gün bankaya ödeme yapmak için altınları bozdurduğunu iddia etti. Sanık, bankaya 200 bin lira ödeme yapacağını söylemişti.

bileziklerin bozdurulması ve kuyumcu tanıklığı:

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlere göre sanık kuyumcuya giderek kesik halleriyle verilen bilezikleri bozdurdu. Kuyumcu tanığı Y.D. duruşmada, sanığın bileziği çıkartamadığını söyleyip kesileceğini bildirdiğini anlattı. Tanık, bozdurulan altının toplamının 150 gram olduğunu, ayrıca 35 gram külçe altın ve nakit olarak yaklaşık 300-400 bin TL verdiklerini, kalan kısmın bir gün sonra ödendiğini veya hesabına havale edildiğini söyledi. Kuyumcu, gelen altında herhangi bir kan izi görmediklerini ve sanığın olay günü panik halinde olmadığını aktardı.

ev araması ve ele geçirilenler:

Soruşturma sırasında sanığın ikametinde yapılan aramalarda; gizlenmiş alanda 2 tabanca, 30 fişek, 3 yivsiz tüfek, farklı kalibre ve markalarda toplam 811 av tüfeği fişeği ile 6136 sayılı kanuna muhalefet suçunu oluşturan 1 bıçak ele geçirildi ve muhafaza altına alındı.

aile ve tanık beyanları:

Sanığın aile fertleri duruşmada, sanığın işyeri açılışı sırasında gelinlerinin altınlarının bozdurulduğunu ancak oğullarında altın bulunmadığını ifade etti. Sanığın babası, oğluna verilen gram altınlardan söz ederken; sanığın annesi ise işyeri açılışı sırasında gelinin altınlarının bozdurulduğunu, kendisinin sadece gram altın verdiğini belirtti.

Maktulün annesi Fatma Dağ (82) ise savcılıktaki ifadesinde olay günü öğleden sonra kapıya tıklama olduğunu, daha sonra kızını mutfakta kanlar içinde bulduğunu anlattı. Fatma Dağ, kızı Gülbiter'in öğleden sonra pazardan döndüğünü ve daha sonra odasına geçtiğini, mutfakta kanlar içinde bulduğunu söyledi.

yargılama devam ediyor:

Duruşmada sanık beraatini ve tahliyesini talep ederken mahkeme heyeti, tutukluluğun devamına karar verdi. Soruşturma ve yargılama süreci ilerlerken, bilirkişi raporları ve delil değerlendirmeleri davanın seyrini belirleyecek.

Olayın detayları, tanık beyanları, kuyumcunun ifadeleri ve evde ele geçirilen malzemeler dava dosyasında yer almaya devam ediyor; mahkeme süreçleriyle birlikte verilecek karar bekleniyor.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEYEN ZANLI, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.