Kentsel dönüşüm yıkımında Küçükçekmece'de bina çöktü

Kentsel dönüşüm çalışması sırasında bina çöktü

Küçükçekmece İnönü Mahallesi Maslakçeşme Caddesi'ndeki bir sitede sürdürülen kentsel dönüşüm çalışması sırasında yıkımı yapılan bina aniden çöktü. Olay sonrası mahalle kısa süreliğine panik yaşadı ve çevre toz dumanla kaplandı.

Olay yeri ve süreç:

Edinilen bilgiye göre, söz konusu bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkım işlemine tabi tutuluyordu. Yıkım sırasında yapının tamamen çökmesi sonucu alanda bulunan vatandaşlar kaçıştı, çevredeki binalarda panik ve hareketlilik yaşandı. Çökme nedeniyle oluşan toz bulutu mahalle genelinde hissedildi.

İlk müdahale ve görüntüler:

Olayda yaralanan olmadığı bildirilirken, bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması devam ediyor. Binanın çökme anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı; kayıtlar olayın gelişimini ve çökme anındaki yoğunluğu gözler önüne seriyor. Yetkililer ve ekipler bölgedeki güvenlik ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Küçükçekmece'de yıkımı yapılan bina çöktü