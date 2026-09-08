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Kumluca'da rüzgârla büyüyen yangın 10 evi ve seraları vurdu, karadan müdahale sürüyor

Kumluca'da öğleden sonra başlayan yangın rüzgârla Güzören Mahallesi'ne sıçradı; yaklaşık 10 ev ve bazı seralar zarar gördü, müdahale karadan devam ediyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 21:09

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 21:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kumluca'da rüzgârla büyüyen yangın 10 evi ve seraları vurdu, karadan müdahale sürüyor

yangının gelişimi:

Antalya'nın Kumluca ilçesi Toptaş Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında başlayan orman yangını, rüzgârın etkisiyle kısa sürede Güzören Mahallesi'ne sıçradı. Alevlerin hızla büyümesi üzerine Güzören'deki evler tahliye edildi ve vatandaşlar güvenli bölgelere yönlendirildi. Yangının yerleşim alanlarına ulaşması sonucu yaklaşık 10 ev ile bazı seralarda hasar oluştu.

müdahale ve hasar tespiti:

Yangına havadan ve karadan müdahale edildi; müdahalede 4 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, çok sayıda arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri görev aldı. Havanın kararmasıyla birlikte hava desteği sonlandırıldı ve söndürme çalışmaları karadan sürdürüldü.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aksu ilçesinde yaptığı açıklamada yangının enerjisinin düşürüldüğünü ifade ederek, "Şu an itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit etmiyor, enerjisi düşürüldü. 10 kadar eve zarar verdi. Şu an müdahale devam ediyor" dedi.

Yangında serası zarar gören İsmail Demirel, durumu anlatarak, "İlaçcım aradı seralar yanıyor diye. Şebeke suyuyla söndürmeye çalıştım. Ben ulaştığım sırada itfaiye ekipleri de geldi. Serayı kurtardık ancak ön ve yan tarafından yangın geçtiği için biraz zarar oluştu. Serayı kurtarmaya çalışırken kendim yanacaktım. Bacaklarım biraz yandı da buna da şükür. Serayı bir hafta önce ekmiştim, daha çok yeniydi. Artık yeniden yapılması gerekecek" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

ANTALYA&#039;NIN KUMLUCA İLÇESİNDE RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜYEN ORMAN YANGININDA YAKLAŞIK 10 EV İLE BAZI...

ANTALYA'NIN KUMLUCA İLÇESİNDE RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜYEN ORMAN YANGININDA YAKLAŞIK 10 EV İLE BAZI SERALAR ZARAR GÖRDÜ. SERASINI KURTARMAK İÇİN ALEVLERE MÜDAHALE ETTİĞİNİ SÖYLEYEN İSMAİL DEMİREL, "SERAYI KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN KENDİM YANACAKTIM. BACAKLARIM BİRAZ YANDI DA BUNA DA ŞÜKÜR" DEDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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