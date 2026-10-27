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Erzurum Cumhuriyet Caddesi'nde Galatasaray coşkusu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 yenmesi sonrası Erzurum'da yüzlerce taraftar Cumhuriyet Caddesi'nde coşkuyla kutladı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 11:07

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Erzurum Cumhuriyet Caddesi'nde Galatasaray coşkusu

maçın bitiş düdüğünde sokaklara taşan kutlama:

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmesiyle birlikte Erzurum'da taraftarlar sokaklara döküldü. Karşılaşma RAMS Park'ta oynandı ve maçın bitiş düdüğüyle sevincin dışa vurumu anında başladı.

cumhuriyet caddesi'nde konvoy ve tezahürat:

Araçlarıyla şehir merkezine çıkan yüzlerce taraftar, şehrin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Caddesi'ne akın etti. Korna sesleri, sarı-kırmızılı bayraklar ve yüksek sesli tezahüratlar eşliğinde oluşan konvoylar nedeniyle caddede uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Ortaya çıkan görüntüler, renkli ve coşkulu anlara sahne oldu; birçok taraftar galibiyeti kutlamak için korna çalıp tezahüratlarda bulundu. Kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü ve kısa süreli trafik yoğunluğuna yol açtı.

Erzurum'daki bu sevinç gösterisi, şehrin farklı noktalarından gelen taraftarların birleşimiyle gerçekleşirken, sokaklardaki coşku şampiyonluk maçlarını andıran sahneler oluşturdu.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 9. HAFTASINDAKİ DEV DERBİDE GALATASARAY&#039;IN EZELİ RAKİBİ FENERBAHÇE&#039;Yİ...

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 9. HAFTASINDAKİ DEV DERBİDE GALATASARAY'IN EZELİ RAKİBİ FENERBAHÇE'Yİ DEPLASMANDA 2-1 MAĞLUP ETMESİ, ERZURUM'DA SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR TARAFINDAN COŞKUYLA KUTLANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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