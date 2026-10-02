Büyükşehir'den Çorlu'ya yerelden sofraya iki yeni TEK Market

Çorlu'da iki yeni şubeyle TEK Market ağı genişledi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen TEK Market projesi kapsamındaki açılışlara Çorlu ev sahipliği yaptı. Şeyhsinan ve Muhittin mahallelerinde aynı gün hizmete giren iki yeni marketle birlikte il genelinde TEK Market sayısı 11'e yükseldi. Açılışların dikkat çeken yanlarından biri de, Malkaralı süt üreticilerinden doğrudan temin edilen sütlerle üretilen beyaz peynir ve kaşar peynirinin ilk kez TEK Market raflarında satışa sunulması oldu.

projenin hedefleri ve yerel üretime katkı:

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, TEK Market projesini hem tüketicinin uygun fiyatlı ve kaliteli gıdaya ulaşmasını sağlamak hem de yerel üreticiyi desteklemek amacıyla hayata geçirdi. Belediye yetkilileri projenin; üreticiden tüketiciye doğrudan bağ kurarak aracı maliyetlerini azaltmayı, tarım ve hayvancılığın devamlılığını sağlamayı ve kent içi üretimin değer bulmasını amaçladığını vurguladı. Projede kadın emeği ve kadın kooperatiflerinin ürünlerine de yer verilerek yerel ekonominin çeşitlendirilmesine katkı sunuluyor.

Malkara sütüyle katma değerli üretim:

Açılışlarda ön plana çıkan uygulamalardan biri, Malkaralı üreticilerden doğrudan alınan sütün belediye tarafından işlenip katma değerli ürüne dönüştürülmesi oldu. Bu kapsamda üretilen beyaz peynir ve kaşar peyniri ilk kez TEK Market raflarında tüketiciyle buluştu. Belediye temsilcileri, üretimin il içinde işlenip satışa sunulmasının hem üreticinin gelirini artıracağını hem de tüketicinin yerel lezzetlere daha kolay erişmesini sağlayacağını belirtti.

açılış töreni ve gelecek planları:

Açılış töreninde konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, projenin vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinden yola çıkılarak tasarlandığını ifade etti. Yüceer, belediyeciliğin paylaşma ve dayanışma üzerine kurulu olduğunu, TEK Marketlerin Kent Lokantaları ve gıda destekleriyle birlikte sosyal belediyeciliğin önemli bir bileşeni olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Şeyhsinan Mahallesi'ndeki marketin kurdele kesimi yapıldı, protokol üyeleri ürünleri inceledi ve Muhittin Mahallesi'ndeki yeni şube de ziyaret edildi.

Yüceer, Çerkezköy ve Kapaklı'da açılacak yeni şubelerle hedeflerinin 11 ilçede toplam 13 TEK Markete ulaşmak olduğunu belirtti ve ihtiyaç halinde sayıların daha da artırılabileceğini ekledi. Belediye yetkilileri, projenin üreticinin emeğini doğrudan tüketiciyle buluşturan yapısını genişletmeye devam edeceklerini aktardı.

Çorlu'daki iki yeni şubenin devreye girmesiyle TEK Marketler, yerel üretimi destekleme, kadın kooperatiflerini görünür kılma ve kent ekonomisine katkı sağlama hedeflerine bir adım daha yaklaştı. Yeni şubelerde belediyenin kendi üretimleriyle birlikte kentteki üreticilerin hazırladığı ürünler de tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN TEK MARKET PROJESİ KAPSAMINDA ÇORLU İLÇESİNDE 2 YENİ ŞUBE HİZMETE AÇILDI. ŞEYHSİNAN VE MUHİTTİN MAHALLELERİNDE AÇILAN MARKETLERLE BİRLİKTE TEK MARKETLERİN SAYISI 11’E YÜKSELİRKEN, MALKARALI SÜT ÜRETİCİLERİNDEN TEMİN EDİLEN SÜTLERLE ÜRETİLEN BEYAZ PEYNİR VE KAŞAR PEYNİRİ DE İLK KEZ RAFLARDA YERİNİ ALDI.