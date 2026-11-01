Cadılar Bayramı partisi sonrası 14 Burda AVM'de kavga: dört gözaltı

olayın meydana geldiği nokta ve ilk bilgiler:

Bolu D-100 Karayolu Paşaköy Mahallesi mevkiindeki 14 Burda AVM içindeki alkollü bir mekânda düzenlenen Cadılar Bayramı partisi sonunda iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma, mekan çıkışında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlenerek kavgaya dönüştü.

kavganın seyrine ilişkin ayrıntılar:

Taraflar arasında kısa sürede tekme ve yumrukların kullanıldığı, olayın büyümesi üzerine mekândaki güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği bildirildi. Kavgayı ayırmaya çalışan bir AVM güvenlik görevlisi de darp edildi.

görevli ve ekip müdahaleleri:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek olaya karışanları kontrol altına aldı ve 4 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde alkolden etkilendiği öğrenilen bir kişi ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı; olayın çıkış nedeni yetkililerce araştırılıyor.

BOLU’DA 14 BURDA AVM İÇERİSİNDE BULUNAN ALKOLLÜ BİR MEKANDA DÜZENLENEN CADILAR BAYRAMI PARTİSİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI. KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN BİR AVM GÜVENLİĞİ DARP EDİLİRKEN, ALKOLDEN ETKİLENEN BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI.