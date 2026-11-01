Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Cadılar Bayramı partisi sonrası 14 Burda AVM'de kavga: dört gözaltı

Bolu'da 14 Burda AVM'de Cadılar Bayramı partisi çıkışında iki grup arasında kavga çıktı; polis 4 kişiyi gözaltına aldı, bir kişi hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 02:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Cadılar Bayramı partisi sonrası 14 Burda AVM'de kavga: dört gözaltı

olayın meydana geldiği nokta ve ilk bilgiler:

Bolu D-100 Karayolu Paşaköy Mahallesi mevkiindeki 14 Burda AVM içindeki alkollü bir mekânda düzenlenen Cadılar Bayramı partisi sonunda iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma, mekan çıkışında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlenerek kavgaya dönüştü.

kavganın seyrine ilişkin ayrıntılar:

Taraflar arasında kısa sürede tekme ve yumrukların kullanıldığı, olayın büyümesi üzerine mekândaki güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği bildirildi. Kavgayı ayırmaya çalışan bir AVM güvenlik görevlisi de darp edildi.

görevli ve ekip müdahaleleri:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek olaya karışanları kontrol altına aldı ve 4 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde alkolden etkilendiği öğrenilen bir kişi ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı; olayın çıkış nedeni yetkililerce araştırılıyor.

BOLU’DA 14 BURDA AVM İÇERİSİNDE BULUNAN ALKOLLÜ BİR MEKANDA DÜZENLENEN CADILAR BAYRAMI PARTİSİNDE...

BOLU’DA 14 BURDA AVM İÇERİSİNDE BULUNAN ALKOLLÜ BİR MEKANDA DÜZENLENEN CADILAR BAYRAMI PARTİSİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI. KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN BİR AVM GÜVENLİĞİ DARP EDİLİRKEN, ALKOLDEN ETKİLENEN BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

antakya'da aranan hükümlü adliyeye sevk edilip tutuklandı
images

Payas-Dörtyol otoyolunda kontrolden çıkan araç yol kenarına devrildi: 2 yaralı
images

İskenderun'da motor kısmında çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle engelle...
images

Küçükçekmece'de düğünde çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Payas-Dörtyol otoyolunda kontrolden çıkan araç yol kenarına devrildi: 2 yaralı

İskenderun'da motor kısmında çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle engellendi

Erzin'de römorka sıkışan büyükbaşın sağ salim kurtarılışı

Küçükçekmece'de düğünde çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

TREND HABERLER

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme