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Çağdaş yaşam merkezinde bilgi merkezi: Muğla kütüphaneleri 40 bin esere ulaştı

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'ndeki dört kütüphane, 38 bin kitap ve 2 bin süreli yayınla 40 bin eseri erişime açıyor; 7 bin 700 üye faydalanıyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Çağdaş yaşam merkezinde bilgi merkezi: Muğla kütüphaneleri 40 bin esere ulaştı

kütüphane ağı ve hizmet saatleri:

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içinde konumlanan kütüphaneleriyle vatandaşlara ve özellikle öğrencilere haftanın yedi günü hizmet veriyor. Toplam 40 bin eser barındıran merkez, bilgiye erişimi kolaylaştırmak üzere düzenlenmiş dört farklı kütüphane ve çalışma salonuyla çalışıyor.

koleksiyon dağılımı ve arşivler:

Kütüphanelerde gençlik ve yetişkin kategorisinde 23 bin, Çocuk Kütüphanesi'nde 5 bin, Oktay Akbal Edebiyat Kitaplığı'nda 6 bin, Mehmet Toker Kitaplığı'nda 2 bin 500 ve Ünal Türkeş Tarih Kitaplığı'nda 1 500 kitap okuyucularla buluşuyor. Süreli yayınlarla birlikte koleksiyon 38 bin kitap ve 2 bin süreli yayın olarak toplamda 40 bin esere ulaşıyor. Merkez, Muğla sevdalısı Oktay Akbal ve kentin hafızası Ünal Türkeş gibi isimlerin arşivlerini de yaşatıyor.

kullanım verileri ve üye sayıları:

Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri'ne kayıtlı 7 bin 700 üye bulunuyor. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nin kütüphanelerinden ve çalışma salonlarından bugüne kadar 422 bin kişi yararlandı; üyeler tarafından ödünç alınan kitap sayısı ise 134 bine ulaştı. Kütüphaneler, özellikle sınav dönemlerinde öğrencilere çalışma imkânı sağlıyor ve araştırma yapanlara zengin kaynak sunuyor.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kütüphanelerin il genelindeki okuma düzeyine katkısını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Kültür ve sanatın şehri Muğla’mızda vatandaşlarımızın bilgiye, önemli kaynak ve arşivlere ulaşabilmesi için kütüphanelerimiz tam kapasite ile hizmet veriyor. 7’den 70’e vatandaşlarımızın özellikle geleceğimiz olan öğrencilerimizin kütüphanelerimizde rahatça çalışabilmesini, aradıkları yayınları bulabilmesini, çalışma salonlarında sınavlarına hazırlanabilmesini sağlamak için çalışıyoruz. Kütüphanelerimiz bilginin merkezi olmaya devam ederken Muğlamızın da kitap okuma sıralaması ve endekslerinde ilk sıralarda olması bizleri mutlu ediyor. Bilgiye erişimin bu kadar kolay olduğu, yapay zekanın hayatımıza girdiği günümüzde kütüphanelerimize gelen tüm vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum".

Muğla Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri, şehirde bilgiye erişim ve kültürel mirası koruma hedefinin somut örnekleri olarak öne çıkıyor; koleksiyon ve kullanıcı verileri, merkezlerin bölge için önemli bir kaynak olmaya devam ettiğini gösteriyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR KÜTÜPHANELERİ 40 BİN YAYINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR KÜTÜPHANELERİ 40 BİN YAYINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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