Milyonluk destekle Türk sinemasına yeni hikayeler imkanı

Devlet desteğiyle kısa filmden animasyona üretim destekleniyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açıklanan karar, Türk sinemasında fikir aşamasından perdeye uzanan üretim zincirine kaynak aktarmayı hedefliyor. Bakanlık, kısa film, animasyon, senaryo yazımı ve proje geliştirme alanlarında toplam 35 projeye 12 milyon 325 bin lira destek sağlanacağını duyurdu.

Sosyal medya paylaşımında Ersoy, "Türk sinemasının yeni hikayelerine, sinemacılarımızın hayallerine destek oluyoruz" ifadelerini kullandı. Açıklamada, dört alana ayrılan kaynağın geçen yıla göre yaklaşık yüzde 49 artırıldığı ve yıl içinde desteklenen film ve geliştirme projesi sayısının 120’ye ulaştığı belirtildi.

Dağılım ve destek tutarları:

Sinema Destekleme Kurulu'nun 2026/5 sayılı kararıyla yapılan dağılım şu şekilde gerçekleşti: 14 kısa film yapım projesine 6 milyon 20 bin lira, 6 animasyon film yapım projesine 2 milyon 825 bin lira, 13 senaryo ve diyalog yazım projesine 2 milyon 480 bin lira ve 2 proje geliştirme projesine 1 milyon lira kaynak ayrıldı.

Sinema Genel Müdürlüğü aracılığıyla aktarılan bu desteğin amacı, yeni senaryoların geliştirilmesi ve kısa film ile animasyon yapımlarının hayata geçirilmesine katkıda bulunmak olarak açıklandı.

2026 bütçesi, önceki yıla göre artış gösterdi:

Bu dört ana alana 2026 yılında ayrılan toplam kaynak 20 milyon 902 bin 500 lira olarak kaydedildi. Kısa film yapımına yıl içinde ayrılan toplam tutar 10 milyon 694 bin lira, animasyon yapımında 4 milyon 308 bin 500 lira, senaryo ve diyalog yazımında 3 milyon 400 bin lira, proje geliştirmede ise 2 milyon 500 bin lira oldu.

Geçen yıl dört alana ayrılan 14 milyon 69 bin lira