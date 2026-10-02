Dolar 49,1403 +0,13%
Euro 55,3512 +0,25%
Bist 12.271,74 +0,19%
Altın Gram 6.661,00 +0,33%
EUR/USD 1,1260 +0,14%
Brent Petrol 101,18 -1,10%
--°

Durupınar’da üç ay, 360 numune: Nuh’un Gemisi iddiaları laboratuvarda sınanacak

Doğubayazıt Durupınar formasyonunda 3 aylık çalışmaya beş ülkeden ~20 araştırmacı katıldı; 360 toprak numunesi laboratuvarda incelenecek.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:18

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 10:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Durupınar’da üç ay, 360 numune: Nuh’un Gemisi iddiaları laboratuvarda sınanacak

Çalışmanın kapsamı:

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Üzengili köyü sınırlarındaki Durupınar Formasyonunda yürütülen saha araştırması 28 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. Projeye beş farklı ülkeden yaklaşık 20 araştırmacı katıldı ve çalışma süresince jeofizik, jeoloji ve arkeoloji başta olmak üzere birden fazla disiplin bir araya getirildi.

Vali Önder Bozkurt’un aktardığına göre ekip, alandan yaklaşık 360’a yakın toprak numunesi aldı. Toplanan veriler ve ölçümler, saha çalışmasının bitimini takiben laboratuvar ortamında detaylı incelenecek.

Numunelerin analizi ve bilimsel süreç:

Alınan numuneler ile yeraltı ölçümlerinden edinilen bulguların analizleri kış döneminde devam edecek. Numuneler Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin laboratuvarında işlenecek ve jeofizik, jeoloji ile arkeoloji disiplinleri çerçevesinde değerlendirilecek.

Vali Bozkurt, araştırmanın yalnızca bir saha çalışması olmadığını; teknolojik alet ve yöntemlerin, arkeoloji ile jeolojinin güncel uygulamalarının bir araya geldiği çok disiplinli bir proje olduğunu belirtti. Elde edilen sonuçların bilim dünyasına katkı sağlayacak şekilde kitap, sempozyum, bildiri ve makalelerde paylaşılacağı vurgulandı.

Bilimsel kesinlik, turizm ve kamu bilgilendirmesi:

Çalışmanın Nuh’un Gemisi iddiasına ilişkin kesinlik getirmediği ifade edildi. Vali Bozkurt, şu an için akademik anlamda net bir sonuç olmadığını, nihai değerlendirmelerin laboratuvar analizleri ve akademik incelemeler sonrasında yapılacağını kaydetti.

Ayrıca çalışmanın bölgenin tanıtımına katkı sağladığı ve Durupınar Formasyonu ziyaretçileriyle birlikte Ağrı Dağı ve İshak Paşa Sarayı gibi yerlerin de ilgi gördüğü belirtildi. Bozkurt, sosyal medya ve dijital platformlarda yayılan doğrulanmamış bilgilere karşı resmi ve bilimsel açıklamaların takip edilmesi çağrısında bulundu.

AĞRI&#039;NIN DOĞUBAYAZIT İLÇESİNDE NUH&#039;UN GEMİSİ&#039;NE İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN 3 AYLIK SAHA ÇALIŞMASI...

AĞRI'NIN DOĞUBAYAZIT İLÇESİNDE NUH'UN GEMİSİ'NE İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN 3 AYLIK SAHA ÇALIŞMASI TAMAMLANDI. AĞRI VALİSİ ÖNDER BOZKURT, BEŞ FARKLI ÜLKEDEN YAKLAŞIK 20 ARAŞTIRMACININ KATILDIĞI ÇALIŞMALARDA 360'A YAKIN TOPRAK NUMUNESİ ALINDIĞINI AÇIKLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Milyonluk destekle Türk sinemasına yeni hikayeler imkanı
images

rami kütüphanesi ailelere kapılarını açtı: AileFest 6 ekime kadar sürüyor
images

Sıradışı kare: bayrak üzerinde bulutların çizdiği Türkiye ders kitaplarına girdi
images

Dicle’de bağ bozumu: gelenek ve kırsal kalkınma buluşması

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kaymakam Türker’den sıcak ev ziyaretleri: yaşlılarla hasbihal

BAU'dan Taşkent'te öğrencilere yönelik yapay zekâ laboratuvarı

Yeşilyurt'ta elektrik panosunda çıkan yangın çevreyi tedirgin etti

Sivrihisar'da camiler haftası kurum buluşmalarıyla devam etti

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı