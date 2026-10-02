Durupınar’da üç ay, 360 numune: Nuh’un Gemisi iddiaları laboratuvarda sınanacak

Çalışmanın kapsamı:

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Üzengili köyü sınırlarındaki Durupınar Formasyonunda yürütülen saha araştırması 28 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. Projeye beş farklı ülkeden yaklaşık 20 araştırmacı katıldı ve çalışma süresince jeofizik, jeoloji ve arkeoloji başta olmak üzere birden fazla disiplin bir araya getirildi.

Vali Önder Bozkurt’un aktardığına göre ekip, alandan yaklaşık 360’a yakın toprak numunesi aldı. Toplanan veriler ve ölçümler, saha çalışmasının bitimini takiben laboratuvar ortamında detaylı incelenecek.

Numunelerin analizi ve bilimsel süreç:

Alınan numuneler ile yeraltı ölçümlerinden edinilen bulguların analizleri kış döneminde devam edecek. Numuneler Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin laboratuvarında işlenecek ve jeofizik, jeoloji ile arkeoloji disiplinleri çerçevesinde değerlendirilecek.

Vali Bozkurt, araştırmanın yalnızca bir saha çalışması olmadığını; teknolojik alet ve yöntemlerin, arkeoloji ile jeolojinin güncel uygulamalarının bir araya geldiği çok disiplinli bir proje olduğunu belirtti. Elde edilen sonuçların bilim dünyasına katkı sağlayacak şekilde kitap, sempozyum, bildiri ve makalelerde paylaşılacağı vurgulandı.

Bilimsel kesinlik, turizm ve kamu bilgilendirmesi:

Çalışmanın Nuh’un Gemisi iddiasına ilişkin kesinlik getirmediği ifade edildi. Vali Bozkurt, şu an için akademik anlamda net bir sonuç olmadığını, nihai değerlendirmelerin laboratuvar analizleri ve akademik incelemeler sonrasında yapılacağını kaydetti.

Ayrıca çalışmanın bölgenin tanıtımına katkı sağladığı ve Durupınar Formasyonu ziyaretçileriyle birlikte Ağrı Dağı ve İshak Paşa Sarayı gibi yerlerin de ilgi gördüğü belirtildi. Bozkurt, sosyal medya ve dijital platformlarda yayılan doğrulanmamış bilgilere karşı resmi ve bilimsel açıklamaların takip edilmesi çağrısında bulundu.

AĞRI'NIN DOĞUBAYAZIT İLÇESİNDE NUH'UN GEMİSİ'NE İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN 3 AYLIK SAHA ÇALIŞMASI TAMAMLANDI. AĞRI VALİSİ ÖNDER BOZKURT, BEŞ FARKLI ÜLKEDEN YAKLAŞIK 20 ARAŞTIRMACININ KATILDIĞI ÇALIŞMALARDA 360'A YAKIN TOPRAK NUMUNESİ ALINDIĞINI AÇIKLADI.