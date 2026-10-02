Sıradışı kare: bayrak üzerinde bulutların çizdiği Türkiye ders kitaplarına girdi

O an ve fotoğrafın doğuşu:

Tavşanlı ilçesi Tepecik beldesi doğumlu olan ve Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) Tunçbilek maden sahasında Sivil Savunma Uzmanlığı bünyesinde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan Hasan Hüseyin Karatepe, 22 Mart 2024 tarihinde Tunçbilek 1 No’lu Yazıhaneler bölgesinde mesaisi sırasında göndere çekili Türk bayrağının üzerinde oluşan bulutların bir araya gelerek Türkiye haritası silüeti oluşturduğunu fark etti.

Karatepe, bu eşsiz anı fotoğraf makinesiyle kaydetti ve görüntüyü yerel gazeteci Tuna İşleyen ile paylaştı. Fotoğraf kısa sürede ilgi çekti ve aynı kare Türkiye genelinde 50'den fazla gazete ve yayın organında yayımlandı.

Hukuki süreç, kamuya takdim ve hediye kayıtları:

Görüntünün izinsiz ve ticari kullanımını engellemek amacıyla Karatepe tescil sürecini başlattı ve noter onay belgesini aldı. Noter ve hukuki işlemlerin tamamlanmasının ardından, Kütahya Milletvekili Mehmet Demir aracılığıyla 11 Şubat 2026 tarihinde TBMM ziyareti sırasında hazırlanan özel tabloyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etti.

Karatepe, aziz şehitlerin anısını yaşatmak ve kurumlara teşekkürlerini iletmek amacıyla 30 Temmuz 2026 tarihinde Anıtkabir Komutanlığı, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü, Tavşanlı Kaymakamlığı ve Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'ne fotoğrafın büyük boy tablo baskılarını hediye etti.

Millî Eğitim Bakanlığı kabulü ve eğitimde kullanım:

Fotoğrafın taşıdığı coğrafi ve eğitsel değeri dikkate alan Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), görselin ders kitaplarında, eğitici materyallerde ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformunda kullanılmasını kabul etti. Bakanlığın talep ettiği ıslak imzalı muvafakatname ilgili genel müdürlüğe teslim edildi.

Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürü Refik Raşit Küçükkağnıcı ise konuyla ilgili olarak, "Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinden Tavşanlı semalarında doğal oluşumlu bulutlarla Türkiye silüeti ve Türk bayrağını aynı anda fotoğraf karesinde yakalayan, ilçemiz Tepecik beldesinden Hasan Hüseyin Karatepe’nin çekmiş olduğu fotoğraf, Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından ders kitaplarında ve dijital ortamlarda yayınlanması için gerekli izinler alınmıştır. Hasan Hüseyin Karatepe’ye fotoğraftaki katkısından dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Karatepe, eşsiz kareyi görüntülemekten ve daha sonra hazırlanan tabloyu devletin zirvesine takdim etmekten büyük gurur duyduğunu belirterek, Türk bayrağına ve vatanına olan sevgisini her platformda dile getirmeye devam edeceğini vurguladı.

TAVŞANLI KAYMAKAMI ÖMER FARUK ÖZDEMİR'E RESİM TAKTİMİ