rami kütüphanesi ailelere kapılarını açtı: AileFest 6 ekime kadar sürüyor

Rami kütüphanesi aileleri kültür ve etkinlikle buluşturuyor

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) öncülüğünde düzenlenen AileFest, Rami Kütüphanesi'nde 26 Eylül'de başladı ve 6 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek. Festival, ücretsiz erişimle farklı kuşakları bir araya getiren geniş bir program sunuyor.

Festivalin amacı ve destekçileri:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile ve Nüfus On Yılı" çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlik, kuşaklar arası bağları güçlendirmeyi ve ailelerin birlikte nitelikli vakit geçirebileceği alanlar oluşturmayı hedefliyor. Etkinlik Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İstanbul Valiliğinin destekleriyle düzenleniyor.

Festival açılışında konuşan TGTV Mütevelli Heyeti Başkanı ve AileFest Yönetim Kurulu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AileFest’in Anadolu’nun dayanışma kültürünün bir yansıması olduğunu vurguladı ve farklı kuşakların bir arada olmasının aile bağlarına katkı sağlayacağını belirtti.

Çocuk atölyeleri ve kuşaklar arası aktiviteler:

AileFest, çocukların gelişim dönemlerine göre düzenlenmiş alanlarla programını şekillendiriyor. 0-3, 3-6 ve 7-12 yaş gruplarına yönelik duyusal, uygulamalı, sportif ve kültürel etkinlikler sunuluyor. Ebeveyn-çocuk atölyeleri, kardeşlerin birlikte katılabileceği aktiviteler ve uygulamalı öğrenme alanları aileleri bir araya getiriyor.

Festival sahnesinde Asuman Krause sunumu ile "Aileler Yarışıyor", ayrıca Rafadan Tayfa ve Kahoot bilgi yarışmaları gibi programlar da çocuk ve ebeveyn katılımını merkeze alıyor.

Konser takvimi ve akşam programları:

AileFest’in akşam programında sevilen sanatçılar sahne alıyor. Festivalin konser programı şu şekilde:

1 Ekim: Ekin Uzunlar

2 Ekim: İncesaz

3 Ekim: Kubat

4 Ekim: Kıraç

5 Ekim: Cengiz Özkan

6 Ekim: Ümit Sayın, Ferda Anıl Yarkın ve Metin & Eda Özülkü

Kitap fuarı, söyleşiler ve lezzet alanı:

Festivalin öne çıkan bölümlerinden biri Aile ve Çocuk Kitap Fuarı. Türkiye'nin önde gelen yayınevlerinin katıldığı fuarda özellikle çocuk ve aile temalı yayınlar sergileniyor. Söyleşi ve imza programlarında Acar Baltaş, Hayati İnanç, Güven İslamoğlu, Ayşegül Çoruhlu, Altay Cem Meriç, Ekmel Geçer, Dilek Cesur, Yavuz Yiğit, Reyhan Çınar ve Ayşe Bilge Selçuk gibi isimler katılımcılarla buluşuyor; aile kavramının manevi, kültürel ve sosyal boyutları ele alınıyor.

Festival alanında yer alan Festival Lezzetleri bölümü ise geleneksel Türk mutfağı örnekleri ile dünya mutfaklarından tatları ziyaretçilere sunuyor ve ailelerin bir arada keyifli vakit geçirebileceği bir buluşma noktası oluşturuyor.

Çocuk etkinliklerinden atölyelere, kitap fuarından söyleşilere, yarışmalardan konserlere uzanan kapsamlı programıyla AileFest, 6 Ekim Salı gününe kadar Rami Kütüphanesi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Festival kapsamında bir milyonu aşkın ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor.

Aileler Rami Kütüphanesi’nde buluşuyor: AileFest 6 Ekim’e kadar sürecek