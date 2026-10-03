Kapadokya'da sabah sis peribacalarını gizledi, kartpostallık manzaralar oluştu

Kapadokya'da sisli sabah manzarası:

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Türkiye’nin dünyaca ünlü turizm merkezi Kapadokya, sabah erken saatlerde yoğun sisle kaplandı. Peribacaları, vadiler ve sıcak hava balonlarının kalkış alanları sis altında adeta masalsı bir atmosfere büründü; bu anlar havadan görüntülendi.

Nerelerde etkili oldu ve görüş nasıl düştü:

Nevşehir merkez ile Ürgüp, Göreme, Uçhisar ve Avanos çevresinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Bölgeyi gezen yerli ve yabancı ziyaretçiler sisli manzarayı fotoğrafladı; peribacalarının ve vadilerin gizemli siluetleri objektiflere yansıdı.

Balon turları ve ziyaretçilerin tepkileri:

Yoğun sis nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi, bu da turistlerin vadileri kuşbakışı izleme ve balon turlarına katılma planlarını etkiledi. Kore’den gelen ziyaretçi Yongjın Jung, "Kapadokya’ya 20 yıl önce gelmiştim. O zamandan beri Kapadokya gezisi aklımdan hiç çıkmadı. Bu sefer de ailem ile birlikte gelmek istedim. Her şeye rağmen Kapadokya’da olmaktan oldukça mutluyum. Çok fazla manzara göremedik. Her yer sisle kaplı. Kapadokya sisli bile güzel görünüyor. Kapadokya’ya özellikle balona binmek için gelmiştik. İki gündür sis nedeniyle balonlar havalanmadı. Biz de balona binebilmek için tatilimizi iki gün daha uzattık. İnşallah yarın balonlar havalanır ve balona binebiliriz" dedi; Jung, Kore’ye döndüklerinde arkadaşlarına Kapadokya’yı ısrarla tavsiye edeceğini ekledi.

10 yaşındaki Mınchan Jung ise "Kapadokya’ya balona binmek için gelmiştim. İki gündür balonlar uçmuyor. Bu nedenle çok üzgünüm. Biraz sonra mağara evlere ve yer altı şehrine gideceğiz. Oraları da göreceğim için çok heyecanlıyım. Ayrıca Türklerin dondurması sert ve bu dondurmayı çok sevdim" ifadelerini kullandı.

Sıcak hava balon pilotu Tankut Demir de olumsuz hava şartları ve yoğun sis nedeniyle turların yapılamadığını bildirdi. Yine de bölgeyi ziyaret edenler, sisin yarattığı sessiz ve gizemli atmosferin keyfini çıkararak bol bol fotoğraf çekti; oluşan görüntüler sosyal medyada ve haber kayıtlarında ilgi gördü.

UNESCO DÜNYA DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİ'NDE YER ALAN, TÜRKİYE'NİN DÜNYACA ÜNLÜ TURİZM MERKEZİ KAPADOKYA, SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİSLE BİRLİKTE ADETA MASALSI BİR ATMOSFERE BÜRÜNDÜ.