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öğrencilerden kütahya osb itfaiyesine anlamlı ziyaret

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi itfaiye öğrencileri İtfaiye Haftası'nda Kütahya OSB itfaiyesini ziyaret etti.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:28

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

öğrencilerden kütahya osb itfaiyesine anlamlı ziyaret

öğrencilerden kütahya osb itfaiyesine ziyaret

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiye Teknolojileri Alanı öğretmen ve öğrencileri, İtfaiye Haftası kapsamında Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) itfaiyesini ziyaret etti. Heyet; okul müdürü Mustafa Özünlü, alan öğretmenleri ve öğrencilerden oluşurken, OSB tarafında Tunahan Ergin, Burak Takıl, Gizem İnan, Serdar Özelci, Sevgi Tetik ile itfaiye ekibi karşıladı.

ziyaretin odağı ve izlenen konular:

Ziyarette, Kütahya OSB İtfaiyesi'nin çalışma yapısı, sanayi tesislerinde yangın güvenliğinin önemi ve muhtemel acil durumlara müdahale süreçleri ele alındı. Öğrenciler; müdahale zinciri, ekip görev dağılımı ve itfaiye personelinin üstlendiği sorumluluklar hakkında bilgi aldı. OSB yönetimi ve itfaiye yetkilileri, sanayi bölgesine özgü risklerin analiz edilmesinin ve planlı müdahale hazırlığının kritik olduğunu vurguladı.

saha uygulamaları ve mesleki kazanımlar:

Görüşmelerin yanı sıra öğrencilere sahadaki uygulamalar tanıtıldı; ekipman gösterimleri ve senaryo bazlı açıklamalar yapıldı. Bu sayede öğrenciler, teorik eğitim ile saha tecrübesinin bir araya geldiği uygulamalı bir gözlem fırsatı buldu. Katılımcılar, organize sanayi bölgelerinde hızlı ve etkin müdahalenin; eğitimli insan kaynağı, teknik donanım ve sürekli hazır ekip gerektirdiği konusunda hemfikir oldu.

ziyaretin sonu ve teşekkürler:

Ziyaret, öğrencilerin İtfaiye Haftası dolayısıyla Kütahya OSB İtfaiye personeline takdim ettiği hediyeler ve karşılıklı teşekkürlerle tamamlandı. Samimi bir ortamda geçen program, öğretmenler, öğrenciler ve OSB itfaiye ekibinin birlikte çekildiği hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Okul ve OSB yetkilileri, benzer saha temaslarının mesleki farkındalığı ve öğrenci motivasyonunu artırdığına dikkat çekti.

İTFAİYE HAFTASI’NDA ÖĞRENCİLERDEN KÜTAHYA OSB İTFAİYESİNE ANLAMLI ZİYARET

İTFAİYE HAFTASI’NDA ÖĞRENCİLERDEN KÜTAHYA OSB İTFAİYESİNE ANLAMLI ZİYARET

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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