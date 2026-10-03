Kartpostallık yansıma: Selim'de Bayburt Barajı gölünde ikinci bir gökyüzü

Gökyüzü ve su aynı karede:

Bayburt Baraj Gölü, Kars'ın Selim ilçesinde, yaklaşık bin 800 rakımda yer alıyor. Sonbaharın serin ve sakin günlerinde göl yüzeyinin dalgasız olduğu anlarda gökyüzündeki bulutlar suya net biçimde yansıyor. Ortaya çıkan manzara, gölde adeta ikinci bir gökyüzü oluşmuş hissi veriyor.

Özellikle beyaz ve kırmızı tonlardaki bulutların yoğunlaştığı saatlerde su yüzeyindeki yansımalar daha belirgin oluyor. Bu anlar, bölgeyi ziyaret eden fotoğraf meraklıları ve balık tutmaya gelen vatandaşlar için görsel bir şölen sunuyor. Kameralara yansıyan kareler, doğanın sakinliğini ve renk paletini birlikte sergiliyor.

Sessizliğin sunduğu manzara:

Rüzgârın azalmasıyla birlikte gölün aynası andıran yüzeyi, bulutları kusursuz biçimde aktarıyor. Gökyüzü ile göl arasındaki sınırın kaybolduğu kısa anlarda ortaya çıkan görüntüler, bölgenin doğal çeşitliliğini ve ziyaretçiye sunduğu yaşanabilir görselliği gözler önüne seriyor.

Yerel sakinler ve gelen ziyaretçiler, bu anları 'gökyüzü ve su aynı karede buluştu' ve 'doğanın sessizliğinde kartpostallık görüntüler' sözleriyle tarif ediyor. Bayburt Baraj Gölü'ndeki bu yansımalar, sonbaharın karakteristik ışık ve bulut koşullarıyla birleşince bölgenin fotoğraflık yönünü güçlendiriyor.

KARS’TA GÖKYÜZÜ GÖLE İNDİ: BAYBURT BARAJI’NDA KARTPOSTALLIK MANZARA