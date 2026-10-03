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Bozdoğan’da kovan kayıtları yenileniyor: arıcılara saha tespit çalışması

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, arılı kovan desteğinden yararlanacak üreticilerin kovanlarını yerinde tespit ve güncelleme çalışmaları yürütüyor.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Bozdoğan’da kovan kayıtları yenileniyor: arıcılara saha tespit çalışması

Saha çalışmasının amacı:

Bozdoğan ilçesinde yürütülen çalışmalar, ilçedeki arıcılık faaliyetlerinin desteklenmesi ve kayıt sistemlerinin güncel tutulması amacıyla sürdürülüyor. Çalışmalar, arılı kovan desteği kapsamında desteklerden yararlanacak üreticilerin tespitlerinin doğru şekilde yapılmasını hedefliyor.

Kayıt ve güncelleme süreci:

Sahada görev alan ekipler, üreticilerin kovanlarına ilişkin mevcut kayıtları yerinde kontrol ederek gerekli güncellemeleri yapıyor. Bu süreçte, kovanların fiziki varlığı, kayıt bilgileri ve destek başvurularına ilişkin uyumluluk kriterleri inceleniyor. Ekipler, tespitleri not ederek kayıt sistemlerine aktarıyor ve eksik bilgileri tamamlıyor.

Üreticilerin desteklerden yararlanması:

Çalışmayı yürüten Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerin desteklerden etkin biçimde yararlanabilmesi için saha tespitlerinin önemine vurgu yapıyor. Sahadaki güncellemeler sayesinde başvuruların doğruluğu artırılacak ve arıcılık faaliyetlerinin izlenebilirliği güçlendirilecek. Uygulamanın devam etmesiyle kayıt ve destek süreçlerinin güncel tutulması amaçlanıyor.

BOZDOĞAN’DA ARICILIK FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA ARILI KOVAN DESTEĞİ KAPSAMINDA...

BOZDOĞAN’DA ARICILIK FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA ARILI KOVAN DESTEĞİ KAPSAMINDA ÜRETİCİLERE YÖNELİK TESPİT VE GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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