Kurtuluş Mahallesi'nde merdiven kazası: 51 yaşındaki ziyaretçi hastanelik oldu

Kurtuluş Mahallesi'nde merdiven kazası

Aydın'ın Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi 2014 Sokak adresinde meydana gelen olayda, apartmanda çalışan bir elektrikçiyi ziyarete gelen 51 yaşındaki A.E.Ç., henüz belirlenemeyen bir nedenle merdivenlerden düştü.

Olay yerindeki müdahale:

Durumu gören vatandaşlar, derhal 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza yerine kısa sürede ulaşarak yaralıya ilk müdahaleyi yaptı ve A.E.Ç.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralanma ve soruşturma:

Talihsiz adam vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken yetkililer tarafından yapılan ilk değerlendirmede yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili polis ekipleri düşüşün nedenini belirlemeye yönelik inceleme başlattı.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE BİR APARTMANIN MERDİVENLERİNDEN DÜŞEN 51 YAŞINDAKİ YAŞLI ADAM YARALANDI.