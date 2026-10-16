Çalıntı tekstil ürünleri Iğdır’da ele geçirildi: şüpheli suçüstü yakalandı

operasyon ve yakalama:

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Bingöl’de bir tekstil iş yerinden çalındığı bildirilen ürünlerin Iğdır’a getirildiğini tespit etti. Yapılan takip ve değerlendirme sonucunda düzenlenen operasyonda, yüklenen çalıntı malzemelerin kamyondan başka bir araca aktarıldığı sırada 1 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

ele geçirilen malların niteliği ve durumu:

Ekiplerce ele geçirilen ürünler arasında halı, yorgan, kumaş ve havluların bulunduğu, toplam değerinin yaklaşık 2,5-3 milyon TL civarında olduğu belirtildi. Malzemelerin bir kısmının şehirdeki bir depoda muhafaza edildiği tespit edildi.

Ele geçirilen tüm malzemeler, sahibine teslim edilmek üzere kolluk tarafından kayıt altına alınarak koruma altına alındı. Olayla ilgili soruşturma ve gerekli yasal işlemler sürdürülüyor.

IĞDIR’DA 3 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ ÇALINTI TEKSTİL ÜRÜNLERİ ELE GEÇİRİLDİ