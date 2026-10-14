Çalışma arkadaşlarına veda eden başkan Kazım Yılmaz teşekkür etti

veda yemeği:

Çarşamba Ticaret Borsası'nda dört dönem yönetim kurulu başkanlığı yapan Kazım Yılmaz, seçim sürecinin tamamlanmasının ardından borsa personeliyle düzenlenen veda yemeğinde bir araya geldi.

görev süresi ve kurum bağları:

1991 yılından itibaren borsa bünyesinde çeşitli yönetim organlarında görev alan Yılmaz, 2009 yılından başlayarak aralıksız olarak yürüttüğü dört dönem başkanlık dönemine kadar kurum içinde önemli görevler üstlendi. Toplantıda, Yılmaz'ın görev süresince Çarşamba Ticaret Borsası'nın işleyişine yaptığı katkılar ve birlikte inşa edilen çalışma ilişkileri üzerinde duruldu.

veda ve teşekkür konuşması:

Samimi bir ortamda gerçekleşen yemekte Yılmaz, uzun yıllar birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarıyla vedalaştı ve paylaşılan emek ile anılara dikkat çekti. Konuşmasında, "Birlikte görev yaptığımız tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri, katkıları ve yıllar boyunca gösterdikleri destek için teşekkür ediyor, her birine çalışma hayatlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan personel ile kurum içinde kurulan dayanışma ve işbirliğinin önemi vurgulandı; Yılmaz, beraber yürütülen çalışmaların devamlılığı ve çalışanların katkıları için teşekkür ederek iyi dileklerini paylaştı.

SAMSUN ÇARŞAMBA TİCARET BORSASINDA DÖRT DÖNEM YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI YAPAN KAZIM YILMAZ, SEÇİM SÜRECİNİN ARDINDAN BORSA PERSONELİYLE VEDA YEMEĞİNDE BULUŞARAK ÇALIŞMA ARKADAŞLARINA EMEKLERİ VE DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ.