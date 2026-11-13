Zeytinköy'deki kaza gölgesinde: orman işçisi Dağpınar'da uğurlandı

Kaza ve olay yeri:

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Zeytinköy mahallesinde dün gerçekleşen olayda, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü personeli 43 yaşındaki Serkan Boztepe ağaç kesimi çalışması sırasında üzerine devrilen çam ağacının altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Yetkililerce yapılan ilk tespitlerde kazanın çalışma sırasında meydana geldiği bildirildi.

Cenaze töreni:

Boztepe için bugün doğup büyüdüğü Dağpınar Mahallesinde tören düzenlendi. Önce baba evinde helallik alındı, ardından cenaze Köy Camisi'ne getirildi. Camide kılınan cenaze namazının ardından Boztepe, köy mezarlığında toprağa verildi.

Katılımcılar ve törene katılanlar:

Cenaze törenine Menteşe Kaymakamı Ali Edip Budan, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, merhumun yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Tören sırasında aile fertleri ve katılımcılar duygusal anlar yaşadı.

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