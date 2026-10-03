Çameli sofrası Afyonkarahisar'da ülke çapında tanıtıldı

Çameli'nin lezzet ve kültürü Gastro Afyon'da sergilendi:

Afyonkarahisar'da 2-4 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenen 13. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali, Türkiye geneli yöresel ürünleri tek çatıda buluşturdu. Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde ve Afyonkarahisar Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilen festival kapsamında düzenlenen organizasyonlar, yerel üreticilerin ve el sanatlarının görünürlüğünü artırdı.

Etkinlikte öne çıkan uygulamalardan biri, Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Anadoludakiler" Projesi kapsamında 81 ilin katılımıyla hazırlanan Dünyanın En Büyük Anadolu Sofrası oldu. Bu kapsamda yapılan Guinness Dünya Rekoru denemesi, Türkiye'nin dört bir yanından getirilen lezzetleri ulusal ölçekte bir araya getirdi.

Denizli ve Çameli'nin temsilcileri:

Denizli standında, Tavas Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Sinem Türk Aslan ve Öğr. Gör. Dr. Figen Yüce tarafından kentin gastronomik değerleri tanıtıldı. Çameli'ye ait ürünler, Denizli bölümünün önemli unsurlarını oluşturdu ve ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

Çameli'nin yöresel ürünleri ve sunumları:

Festivalde sergilenen Çameli ürünleri arasında özellikle coğrafi işaret tescilli Çameli fasulyesi öne çıktı. Bu fasulye, kuru fasulye yemeği ve tuzlama biçiminde ziyaretçilere sunuldu. Ayrıca Çameli'nin özgün lezzetleri arasında yer alan meneviş yoğurtlaması, Çameli cevizi, ceviz ezmesi ve çörek otu gibi ürünler de tanıtıldı. Bu sunumlar, ilçenin tarımsal üretim potansiyelini ve geleneksel mutfak kültürünü vurguladı.

Sunumlarda hem tadım hem de bilgilendirme faaliyetleriyle yöresel üretim süreçleri ve tüketim alışkanlıkları anlatıldı; böylece ziyaretçiler Çameli ürünlerini hem tatma hem de arka planlarını öğrenme fırsatı buldu.

Dokuma ve el sanatlarıyla bütünleşen tanıtım:

Çameli'nin temsili yalnızca yiyeceklerle sınırlı kalmadı. İlçenin geleneksel üretim kültürünün önemli öğeleri olan Çameli Elmalı bezi ve Çameli kilimi, sofra düzenlemesi ve dekorasyonda kullanıldı. Bu yaklaşım, gastronomi ile el sanatlarının bir arada sunulduğu bütüncül bir tanıtım imkânı sağladı.

Sonuç olarak festival, Çameli'nin coğrafi işaretli ürünleri, yöresel mutfak uygulamaları ve dokuma mirasını geniş bir kitleye tanıtma açısından önemli bir platform işlevi gördü ve ilçenin kültürel değerlerini ulusal ve uluslararası ziyaretçilere taşıdı.

13 . ULUSLARARASI GASTRO AFYON TURİZM VE LEZZET FESTİVALİ’NDE OLUŞTURULAN DÜNYANIN EN BÜYÜK ANADOLU SOFRASINDA ÇAMELİ’NİN COĞRAFİ İŞARETLİ FASULYESİ BAŞTA OLMAK ÜZERE CEVİZ, CEVİZ EZMESİ, MENEVİŞ YOĞURTLAMASI, ÇÖREK OTU VE GELENEKSEL EL SANATLARI TANITILDI.