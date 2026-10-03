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türgev üç yeni gif merkeziyle gif’27 sezonunu akm’de açıyor

TÜRGEV, GİF’27 sezon açılışını 5 Ekim'de AKM'de gerçekleştirecek; üç yeni merkezle beş şehirde sekiz merkeze ulaşılacak.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 13:29

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EDİTÖR: Hazal Tunç

türgev üç yeni gif merkeziyle gif’27 sezonunu akm’de açıyor

GİF’27 sezonu Atatürk Kültür Merkezi'nde başlıyor:

TÜRKİYE Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) yeni dönemin açılışını 5 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenleyeceği GİF’27 Sezon Açılışı ile yapacak. "İz Bırak" temalı program, Hatice Akıncı Yılmaz ile Dr. Esra Albayrak'ın ev sahipliğinde; TÜRGEV öğrencileri, veliler ve sanat-kültür ve eğitim alanından davetlileri bir araya getirecek.

2017'de başlayan Güzel İşler Fabrikası (GİF) programlarına bugüne kadar toplam 281 bin 624 kişi katıldı; geçen yıl GİF'e başvuran ve programa katılanların sayısı ise 51 bin 634 olarak kaydedildi. GİF’27 açılışıyla proje, üç yeni merkezin eklenmesiyle beş şehirde toplam sekiz merkeze ulaşacak.

Program ve etkinlikler:

Etkinlik, AKM fuayesindeki atölye çalışmaları ve gençlerin eserlerinden oluşan serginin ziyarete açılmasıyla başlayacak. Deneyim alanlarında GİF'in sanat, kültür, akademi, müzik, teknoloji ve sosyal girişimcilik alanlarındaki uygulamaları tanıtılacak.

Ana programda önce Prof. Dr. Kemal Sayar ile "Hayatımızda İz Bırakanlar" başlıklı söyleşi yer alacak. Ardından Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin "Deneyimin İzinde Geleceğe İlham Veren Notlar" başlıklı konuşmasında katılımcılarla buluşacak.

Söyleşilerin ardından GİF Şule Yüksel Şenler, GİF Hümeyra Ökten ve GİF Hatay Kapsül'ün resmi açılışları canlı bağlantılarla yapılacak. Program, hanımlara özel düzenlenen "İzler" temalı GİF Müzik Konseri ile sona erecek; konser repertuarında Türk musikisi, Anadolu rock, çağdaş dünya müziği ile Anadolu, Balkanlar, Azerbaycan ve Pakistan geleneklerinden seçkiler yer alacak.

GİF Müzik, eylül ayında Türkiye ve Kuzey Makedonya’dan 41 genci Üsküp’te ortak üretimde buluşturarak ilk uluslararası konserini gerçekleştirmişti; Üsküp programında şekillenen repertuvardan seçkiler AKM’de dinleyiciyle buluşacak.

Yeni merkezlerin odağı ve imkânları:

GİF Şule Yüksel Şenler (İstanbul Ümraniye) yapay zeka destekli dijital sanat ve görsel tasarımdan video, animasyon, ses ve müzik üretimine kadar geniş bir yelpazede programlar sunacak. Merkezde AI CRAFT Laboratuvarı, profesyonel stüdyo, podcast alanı ve bireysel ile ortak çalışma alanları bulunuyor.

GİF Hümeyra Ökten (Ankara) sosyal girişimcilik ve inovasyon ekseninde eğitim, atölye, mentorluk ve proje geliştirme programlarına odaklanacak; genç kızların fikirlerini sürdürülebilir projelere dönüştürmeleri hedeflenecek.

GİF Hatay Kapsül (Hatay, Mustafa Kemal Üniversitesi yerleşkesi) ise üniversite öğrencilerinin fikirlerini projeye dönüştürmelerine destek verecek; öğrenciler merkezde hem programlara katılacak hem de öğrenci toplulukları aracılığıyla merkezin çalışmalarında aktif sorumluluk üstlenecek.

GİF’27 açılışı, TÜRGEV’in genç kızlara yönelik eğitim ve gelişim modelini görünür kılmayı amaçlayan kapsamlı bir tanıtım niteliği taşıyor; atölye, söyleşi ve konser içeren yapı, projenin disiplinlerarası yaklaşımını öne çıkarıyor.

TÜRGEV, GİF’27’DE ÜÇ MERKEZİN RESMİ AÇILIŞINI YAPACAK

TÜRGEV, GİF’27’DE ÜÇ MERKEZİN RESMİ AÇILIŞINI YAPACAK

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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