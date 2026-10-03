Karabük Üniversitesi tasarım öğrencileri yılın birikimini sergide paylaştı

Sergi yıl boyunca yapılan çalışmaları bir araya getirdi

Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencilerinin 2025-2026 eğitim-öğretim yılı boyunca geliştirdikleri projeler düzenlenen öğrenci projeleri sergisinde ziyaretçilerle buluştu. Sergide birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin stüdyo dersleri kapsamında ürettikleri çalışmalar ile Ambalaj Tasarımı ve Model ve Prototip derslerindeki uygulamalı projeler yer aldı.

Çalışma süreçleri ve tasarım aşamaları:

Sergide yer alan projeler; araştırma, fikir geliştirme, eskiz, biçimlendirme, modelleme ve prototipleme gibi aşamalardan geçti. Öğrencilerin sunumları, tasarım süreçlerinin nasıl evrildiğini ve çeşitli disiplinlerde edinilen becerilerin somut çıktılara nasıl dönüştüğünü göstermeye yönelikti. Farklı sınıf düzeylerinden gelen eserler, hem kavramsal yaklaşımları hem de uygulama tekniklerini aynı ortamda karşılaştırma olanağı sağladı.

Ambalaj Tasarımı çalışmalarında fonksiyonellik ve estetiğin dengelenmesi; Model ve Prototip derslerinde ise üretilebilirlik ve ölçekleme gibi eğitim hedefleri öne çıktı. Sergi, öğrencilerin hem bireysel yaratıcı bakış açılarını hem de ekip çalışmasıyla ortaya çıkan çözümleri sergiledi.

Açılış töreni ve ziyaretçi etkileşimi:

Serginin açılışına KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suat Altun, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar sergilenen projeleri dolaşarak öğrencilere ve proje yürütücülerine hazırlık süreçleri hakkında sorular yöneltti ve uygulama detaylarını inceledi.

Etkinlik, öğrencilerin bir öğretim yılı boyunca edindikleri tasarım bilgi ve becerilerini akademik çevre ile paylaşma fırsatı sundu. Ayrıca serginin temel amaçları arasında farklı sınıf düzeylerindeki tasarım yaklaşımlarını aynı platformda görmek ve akademik etkileşimi artırmak yer aldı.

Sergi, hem öğrencilere geri bildirim alma hem de eğitimin uygulama ayağını değerlendirme imkânı sağladı; ziyaretçilere ise Karabük Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencilerinin yaratıcı üretim dinamiklerini gözlemleme fırsatı sundu.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YIL BOYUNCA HAZIRLADIĞI PROJELER, DÜZENLENEN SERGİDE BEĞENİYE SUNULDU.