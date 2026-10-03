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Çorum FK Antalya kampını tamamladı, hedef Gaziantep maçı

Çorum FK, Antalya kampını tamamladı; son antrenmanda ısınma, pas, çeviklik ve dar alan çalışmaları yapıldı. Hazırlıklar Çorum'da Gaziantep FK maçı için sürecek.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 13:46

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çorum FK Antalya kampını tamamladı, hedef Gaziantep maçı

Çorum FK Antalya kampını tamamladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da sürdürdüğü hazırlık kampını noktaladı. Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetimindeki program, takıma kondisyon ve taktik tekrarları sağlamak üzere planlandı.

kampın son gününde antrenman:

Kampın son antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde oyuncular öncelikle pas çalışması yaptı, ardından çeviklik ve çabukluk çalışmalarıyla hız ve reaksiyon üzerinde duruldu. Çalışmanın ilerleyen bölümünde küçük alanda oyuna önem verildi ve ekip, dar alan oyunuyla top kontrolü ile pozisyon üretme becerilerini pekiştirdi.

Çalışma, saha programının sonrasında yapılan koşu ile tamamlandı; teknik ekip, kamp boyunca birikimi maç temposuna yakın biçimde kullanmayı hedefledi.

gelecek hazırlıkları:

Kampın sona ermesiyle Çorum FK, ligin 7. haftasındaki Gaziantep FK müsabakası için hazırlıklarını Çorum'da gerçekleştireceği antrenmanlarla sürdürecek. Teknik ekip, kamp boyunca yapılan çalışmaların maç temposuna yansımasını ve oyuncu adaptasyonunu ön planda tutuyor.

Antalya kampı, takım disiplinini koruma ve fiziksel hazırlığı artırma açısından planlı bir süreç olarak değerlendirildi; şimdi hedef, saha çalışmalarını Çorum'da sürdürüp lig maçına eksiksiz hazırlanmak olacak.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN ÇORUM FK, MİLLİ MAÇLAR NEDENİYLE LİGE VERİLEN ARADA ANTALYA’DA...

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN ÇORUM FK, MİLLİ MAÇLAR NEDENİYLE LİGE VERİLEN ARADA ANTALYA’DA SÜRDÜRDÜĞÜ KAMP ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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