Erciyes yazı etkinliklerle doldurdu, kış sezonu için altyapı ve bakım yoğunlaştı

Erciyes yaz boyunca etkinlik ve tanıtımla hareketli geçti:

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu yaz sezonunda Erciyes'te düzenlenen etkinliklerin yoğun ilgi gördüğünü ve on binlerce ziyaretçinin bölgeyi tercih ettiğini belirtti. Türkiye'nin öne çıkan kayak merkezlerinden biri olan Erciyes, kış aylarında milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor; bu marka değerini yaz dönemi etkinlikleriyle yıl boyuna yaymayı hedefliyor.

Geçen sezonun rekorlarla geçtiğine dikkat çeken Akşehirlioğlu, sezonun erken başlayıp geç bitmesinin ve beş aylık bir dönemin yaşanmasının sektöre olumlu yansıdığını söyledi. Ayrıca Erciyes'in uluslararası alanda görünürlüğünü artıran gelişmeler, bölge paydaşlarının motivasyonunu yükseltti.

Yaz etkinlikleri ve yüksek irtifa tanıtımları:

Yaz boyunca düzenlenen faaliyetler arasında Meteor Gözlem Şenliği, tenis turnuvaları, çocuk bisiklet parkurları ve teleferik hizmetleri yer aldı. Ziyaretçiler ATV turları, trekking, yürüyüş ve downhill gibi açık hava sporlarıyla Erciyes'te vakit geçirdi. Yaz boyunca teleferik hattı hizmet vermeyi sürdürdü ve alan, gelen misafirlerin keyifli zaman geçirmesine olanak sağladı.

Bu yıl özellikle yüksek irtifa kampları ve bunların tanıtımı öne çıktı. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ülke genelinde yürüttüğü billboard kampanyaları ve uzman sporcu davetleriyle Erciyes, kamp merkezi olarak daha fazla takımı ve spor insanını çekti. ACES heyeti de bölgeye getirilerek, Erciyes'in yüksek irtifa olanakları ve kampları yerinde tanıtıldı.

Plaj sporlarından uluslararası algıya:

Kar üzerinde yapılan farklı spor denemelerinin yaz versiyonları da ilgi gördü. 2 bin 200 rakımda hazırlanan plaj voleybolu ve plaj hentbolu sahaları, futbol/hentbol/voleybol örneklerinin yaz uyarlamaları olarak beğeni topladı. Özellikle plaj hentbolu organizasyonu Hentbol Federasyonu tarafından yoğun ilgi gördü; kamp yapan takımların maçları da ziyaretçiler tarafından izlendi.

Erciyes ayrıca, uluslararası sıralamalarda dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında yer almasının getirdiği görünürlükle yeni sezon için artan bir heyecan yaşıyor. Bu görünürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kazandığı 2027 Kültür Başkenti ve 2029 Dünya Spor Başkenti ödülleri de destekliyor; bu ödüller, Erciyes’in tanıtımına doğrudan katkı sağlıyor.

Altyapı ve bakım çalışmaları yaz boyunca sürdü:

Etkinliklerin yanı sıra kış sezonu hazırlıkları da hız kesmeden devam etti. Akşehirlioğlu, sezon bitimiyle başlayan bakım ve yenileme çalışmalarının hem tesisler hem de genel saha düzenlemelerini kapsadığını vurguladı. Bu kapsamda teleferikler, pistler ve diğer tesislerin yaz aylarında bakım ve onarımlarının tamamlandığı belirtildi.

Memduh Başkanımızın talimatıyla geçen yıl yaşanan otopark sıkıntılarına çözüm getirmek üzere yeni otopark alanları oluşturuldu ve hizmete hazır hale getirildi. Ayrıca Karayolları tarafından başlatılan baypas yolu çalışmaları, erişim ve trafik yönetimi açısından önem taşıyor.

Yatırımlar arasında Hacılar bölgesinde sporcular için yapılan tesisin yapımı sürüyor; bu tesisin hizmete girmesiyle antrenman imkânları daha konforlu hale gelecek. Develi Kapı'ya yerleştirilen yürüyen bant ise yeni kayakçılar için kolaylık sağlayacak bir yenilik olarak öne çıkıyor. Oteller bölgesine sağlanacak bu katkının işleyişi ve konfor artışı bakımından önemli olduğu vurgulandı.

Akşehirlioğlu ayrıca, bu çalışmaların yaz boyunca sürdüğünü ve dış ortam etkinliklerinin hava koşullarına bağlı azalacağı dönem yaklaşırken son hazırlıkların tamamlanacağını ifade etti. Erciyes'te karın erken yağma sinyallerinin görüldüğünü söyleyen yetkili, zirvede karın erken örtü oluşturmasının sezon başlangıcı için olumlu bir işaret olduğunu belirtti. Böylece hem tanıtım hem de altyapı yatırımlarıyla Erciyes yeni kayak sezonuna hazır hale gelmeye devam ediyor.

ERCİYES AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ZAFER AKŞEHİRLİOĞLU