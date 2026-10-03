Karabük üniversitesi otizm dostu restoran rehberiyle toplumsal duyarlılık ödülü aldı

KBÜ ve Safranbolu TSO iş birliği ödülle tescillendi

Karabük Üniversitesi'nin (KBÜ) Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte hayata geçirdiği Otizm Dostu Restoran Rehberi projesi, Feed the Future Ödülleri kapsamında Toplumsal Duyarlılık kategorisinde ödüle değer bulundu. Proje, toplumda farkındalık yaratma ve hizmet sektöründe kapsayıcılığı artırma hedefleriyle öne çıktı.

Projenin amaçları ve uygulama kapsamı:

Rehber, restoranların otizmli bireyler ve ailelerine daha erişilebilir, duyarlı hizmet sunmasını amaçlıyor. Çalışma; işletme çalışanlarının otizm konusunda bilinçlendirilmesi, farklı ihtiyaçlara yönelik hizmet anlayışının yaygınlaştırılması ve hizmet süreçlerinin düzenlenmesini kapsıyor. Uygulama, Türkiye genelinde 350 işletme'ye ulaştı ve saha uygulamalarıyla rehberin restoran işletmelerine adaptasyonu sağlandı.

Ödül töreni ve temsilcilerin katkıları:

5. Uluslararası Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future Ödül Töreni, 29 Eylül'de İstanbul'da düzenlendi. Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ve Güvenilir Ürün Platformu iş birliğiyle gerçekleştirildi; organizasyonun teması "Yerli ve Millî Kahramanlar" idi. KBÜ Eflani Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Tolgahan Tabak, proje kapsamında verilen ödülünü Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu'ndan aldı. Ayrıca Tabak'a, sürdürülebilir gelecek panellerine katkıları nedeniyle İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar tarafından başka bir ödül takdim edildi.

Proje, üniversitenin akademik bilgi birikimini toplumsal ihtiyaçlara dönüştürme ve sektörle iş birliğini güçlendirme çabalarının somut bir örneği olarak değerlendiriliyor. Rehberin yaygınlaştırılması, hizmet sektöründe daha kapsayıcı uygulamaların artmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNİN (KBÜ) SAFRANBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI İLE GELİŞTİRDİĞİ "OTİZM DOSTU RESTORAN REHBERİ" PROJESİ, FEED THE FUTURE ÖDÜLLERİ KAPSAMINDA "TOPLUMSAL DUYARLILIK" ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ.