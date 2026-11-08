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Çamelililerin davetiyle Köyceğiz'de müzikli yörük şenliği

Köyceğiz Şehit Görkem Hasdemir Mesire ve Kamp Alanı'nda yörük şenliğinde Çamelililer saçta mısır ekmeği ve tarhana çorbasıyla müzik ve oyunlarda buluştu.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 17:47

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Çamelililerin davetiyle Köyceğiz'de müzikli yörük şenliği

Köyceğiz'te müzik ve gelenek bir araya geldi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Çamelililer tarafından düzenlenen müzikli yörük şenliği Köyceğiz Şehit Görkem Hasdemir Mesire ve Kamp Alanı'nda gerçekleşti. Etkinlik, yöresel kültürü yaşatmak ve toplumda dayanışmayı güçlendirmek amacıyla saat 13.00'te başladı.

Yöresel lezzetler ve oyunlar:

Şenliğe katılan misafirlere köy usulü saçta pişirilen mısır ekmeği ve tarhana çorbası ikram edildi. Yerel sanatçı Ümit Tekin'in seslendirdiği ezgiler eşliğinde halk oyunları oynandı ve katılımcılar geceye kadar eğlendi. Bahar havasının etkili olduğu günde katılımın yüksek olması dikkat çekti.

Güçlü birliktelik vurgusu:

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu şenliğe katılarak bir konuşma yaptı ve organizasyonu hazırlayanlara teşekkür etti. Kumcu, her geçen yıl şenliğe katılanların sayısının arttığını belirterek bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini söyledi. Etkinliğe katılan vatandaşlar da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Çamelililer tarafından düzenlenen program, yöresel kültürün yaşatılmasına yönelik olumlu bir örnek olarak öne çıktı ve katılımcılara hem müzikli hem de lezzetli bir gün sundu.

KÖYCEĞİZ’DE YÖRÜK ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

KÖYCEĞİZ’DE YÖRÜK ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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