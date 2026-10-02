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bismil'de 3 yıldır aranan ve hakkında 29 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonuyla, 3 yıldır aranan ve hakkında 29 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N. yakalandı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

bismil'de 3 yıldır aranan ve hakkında 29 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli yakalandı

operasyonun ayrıntıları:

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bismil Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda aranan şahısların yakalanmasına yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

Açıklamada, aranan şüphelinin; "nitelikli cinsel saldırı, basit yaralama, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının ve görevleri hakkında kanuna muhalefet" suçlarından olduğu belirtildi.

şüpheliye ilişkin tespitler ve yakalama:

Operasyon neticesinde Bismil ilçesinde yakalanan şahsın M.N. olduğu ve hakkında toplam 12 ayrı suçtan kesinleşmiş olarak 29 yıl 5 ay hapis cezası bulunduğu kaydedildi. Ayrıca, şahsın yaklaşık 3 yıl 8 aydır arandığı ifade edildi.

yargı süreci ve tutuklama:

Yakalanan M.N., çıkarıldığı adli makamlarca işlemlerinin ardından tutuklandı. Valilik açıklamasında, olayın aranan şüphelilerin tespit edilmesi ve adalete teslim edilmesine yönelik yürütülen çalışmalardan biri olduğu vurgulandı.

DİYARBAKIR’DA 29 YIL 5 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, 3 YIL SONRA YAKALANDI.

DİYARBAKIR’DA 29 YIL 5 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, 3 YIL SONRA YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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