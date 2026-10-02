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Cami çıkışında dolandırıcılık tuzaklarına karşı uyanık olun çağrısı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cuma namazı sonrası cami çıkışında broşür dağıtarak telefon, internet ve para taleplerine karşı uyarılarda bulundu.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 14:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Cami çıkışında dolandırıcılık tuzaklarına karşı uyanık olun çağrısı

Polis bilgilendirme çalışması

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek ve vatandaşların bu tür suçlara karşı daha dikkatli olmalarını sağlamak amacıyla kent genelinde bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor.

Hedeflenen önlemler:

Ekipler, sokak, pazar ve ibadethanelerde sürdürdükleri çalışmanın bugün bir parçası olarak cuma namazı çıkışında cami önünde vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıttı. Broşürlerde özellikle telefon ve internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkat edilmesi gereken noktalar detaylandırıldı.

Vatandaşlara uyarılar:

Polisin dağıttığı materyallerde tanımadıkları kişilerden gelen aramalara ve mesajlara dikkat edilmesi, kişisel ve banka bilgilerinin kesinlikle paylaşılmaması, şüpheli bağlantılara tıklanmaması ve para transferi taleplerine itibar edilmemesi gibi somut uyarılar ön plana çıkarıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü yetkilileri, dolandırıcılık olaylarının önlenmesinde vatandaşların bilinçli ve tedbirli davranmasının büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, şüpheli durumlarda güvenlik güçlerine başvurulması gerektiğini belirtti.

IĞDIR&#039;DA POLİS EKİPLERİ, CUMA NAMAZI ÇIKIŞINDA VATANDAŞLARA DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİNE KARŞI...

IĞDIR'DA POLİS EKİPLERİ, CUMA NAMAZI ÇIKIŞINDA VATANDAŞLARA DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİNE KARŞI BİLGİLENDİRİCİ BROŞÜRLER DAĞITTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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