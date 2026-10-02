Operasyonla 2019'dan beri aranan FETÖ şüphelisi Kırşehir'de yakalandı

Operasyonun ayrıntıları:
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan M.Ç.'nin saklandığı yerin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi. Şüpheli, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Savcılık ve adli süreç:
Yakalanan M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan verilen yakalama kararı doğrultusunda mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemece tutuklanan M.Ç., kararın ardından Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
KIRŞEHİR’DE HAKKINDA "FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA" SUÇUNDAN YAKALAMA KARARI BULUNAN VE 2019 YILINDAN BU YANA ARANAN M.Ç., TERÖRLE MÜCADELE VE İSTİHBARAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU YAKALANDI.
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