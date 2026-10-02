Mesleki eğitimde yeni ufuklar: Sapanca'da dijital dönüşüm ve yapay zeka tartışıldı

Konferans ve katılımcılar:

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) iş birliğinde düzenlenen "Mesleki Eğitimde Dönüşüm ve İnovasyon Konferansı (MEDİK 2026)" Sapanca'da başladı. 2-3 Ekim tarihlerinde sürecek organizasyonda akademisyenler, iş dünyası temsilcileri ve öğrenciler bir araya geliyor.

Etkinlikte toplam 38 bildiri sunulacak; dijitalleşme, yapay zeka ve sürdürülebilirlik eksenindeki dönüşümler disiplinler arası perspektifle tartışılıyor. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Öztemel de davetli konuşmacı olarak programda yer alıyor.

Konferansın ana temaları:

MEDİK 2026'da öne çıkan oturum başlıkları arasında "Yapay Zeka ve Geleceğin İş Dünyası", "Mesleki Eğitimde İnovatif Fikirler" ve "Yapay Zeka, Etik, Güven ve Yaşam Boyu Öğrenme" bulunuyor. Organizasyon, öğrencilere gelecek planlamalarında yol gösterme ve iş dünyası ile eğitim arasındaki köprüyü güçlendirme amacını taşıyor.

Eğitimin niteliği ve yetkinlik vurgusu:

Konferansın açılış oturumunda konuşan SUBÜ Rektörü ve Konferans Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, küresel raporlara atıfta bulunarak eğitimin niteliğinin değiştiğini belirtti. Sarıbıyık, "Dijital dönüşüm, yapay zeka ve yeşil dönüşüm üretim süreçlerini ve karar mekanizmalarını yeniden şekillendiriyor" diyerek, bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla birlikte değerlendirmenin de değiştiğini ifade etti.

Rektör Sarıbıyık, geleneksel "Ne biliyorsun?" sorusundan ziyade "Ne yapabiliyorsun?" sorusuna odaklanılması gerektiğini vurguladı ve mezunların başarısının ders içeriği kadar gerçek iş ortamındaki yeterlilikleriyle ölçülmesi gerektiğini savundu. Ayrıca teknolojiyi öne çıkarmanın tek başına yeterli olmadığını, bunun insan yetkinliği ve ahlaki sorumluluk ile bütünleştirilmesi gerektiğini belirtti.

+1 eğitim modeli ve uygulama örnekleri:

Sarıbıyık, mesleki eğitim ile iş dünyasının entegrasyonunun zorunlu olduğunu ve bu bağlamda SUBÜ'nün +1 Eğitim Modeli'ni anlattı. Model kapsamında öğrenciler bir dönem boyunca işletmelerde tam zamanlı sorumluluk alıyor; Rektör, bunun sıradan bir staj olmadığını, araştırma ve inovasyona dönüştüğünü belirtti.

Bu yaklaşımın somut bir çıktısı olarak Optimak STU ile yürütülen iş birliğinin bir doktora düzeyinde TÜBİTAK projesine evrildiği ve ağır yük taşımacılığına yönelik yeni nesil bir robot taşıyıcı geliştirildiği açıklandı. Sarıbıyık, teori ile uygulamanın kopartılmaması, kalite güvencesi, etik değerler ve iş birliği ekseninde hareket edilmesi halinde mesleki eğitimin ülke kalkınmasında önemli bir güç haline geleceğini söyledi.

Konferans, akademi ile sanayi arasındaki etkileşimi artırmayı, öğrencileri geleceğin mesleklerine hazırlayacak beceriler konusunda yönlendirmeyi ve mesleki eğitimin dönüşümünü çok boyutlu ele almayı amaçlıyor.

SAKARYA'NIN SAPANCA İLÇESİNDE SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SUBÜ) İLE MESLEKİ EĞİTİM DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (MEDEK) İŞ BİRLİĞİYLE GELECEĞİN MESLEKLERİNİN TEKNOLOJİYLE UYUMU KONULARINI ELE ALAN KONFERANS GERÇEKLEŞTİRİLİYOR