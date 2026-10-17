Camiler haftasında Değirmenboğazı'nda kardeşlik pikniği

etkinlikte kardeşlik ve eğlence ön plana çıktı:

Balıkesir Din Görevlileri Derneği tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen geleneksel dayanışma pikniği, Değirmenboğazı Tabiat Parkı'nda gerçekleştirildi. Programa Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar da katılarak din görevlileri ve aileleriyle bir arada zaman geçirdi.

program detayları:

Samimi bir atmosferde sürdürülen etkinlikte katılımcılara köfte ekmek ve ayran ikram edildi. Çocuklar için düzenlenen geleneksel oyunlar ve yarışmalar, pikniğe renk kattı ve ailelerin bir arada keyifli vakit geçirmesini sağladı. İl Müftüsü Yaşar'ın din görevlilerine gösterdiği yakın ilgi ve babacan yaklaşım katılımcılardan olumlu tepkiler aldı.

dernek başkanının mesajı:

Balıkesir Din Görevlileri Derneği Başkanı Faruk Furkan Diler, programın önemine değinerek, "Bizler sadece aynı mesleği paylaşan insanlar değil, sevinçte ve kederde birbirine omuz veren büyük bir aileyiz. Bugün çocuklarımızın neşesinde, ailelerimizin tebessümünde bu kardeşliği bir kez daha yaşadık. Kıymetli İl Müftümüzün bizleri yalnız bırakmaması ve babacan yaklaşımı mutluluğumuzu daha da artırdı. Katılım sağlayan tüm meslektaşlarımıza ve ailelerine gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Program, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirirken, ailelerin ve çocukların hafızasında hoş anılar bıraktı. Etkinlik, dernek üyeleri arasındaki bağların güçlendiği bir gün olarak tamamlandı.

BALIKESİR DİN GÖREVLİLERİ DERNEĞİ TARAFINDAN CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN GELENEKSEL DAYANIŞMA PİKNİĞİ, DİN GÖREVLİLERİ VE AİLELERİNİ BİR ARAYA GETİRDİ.