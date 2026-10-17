Didim’de meme sağlığına dikkat çeken erken tanı konferansı

konferansın amacı ve ayrıntıları:

Didim Belediyesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında toplumda farkındalığı artırmak ve sağlık bilincini güçlendirmek amacıyla bir konferans düzenliyor. Etkinlik, 22 Ekim Perşembe günü saat 17.00'de DİGEM'de gerçekleştirilecek ve katılımcılara meme kanserinde erken tanı ile ilgili doğru bilgiye erişim imkânı sunmayı hedefliyor.

konuşmacı ve program:

Konferansta, alanında uzman olarak belirtilen Genel Cerrahi ve Meme Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hedef Özgün konuşmacı olarak yer alacak. Programda meme kanserinde erken tanının önemi, tarama ve farkındalık konuları ön plana alınarak katılımcıların sorularına yanıt verilecek ve doğru bilginin yaygınlaştırılması amaçlanacak.

belediyenin çağrısı:

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, sağlık konusunda bilinçlenmenin ve erken tanının önemine vurgu yaparak şu değerlendirmeyi paylaştı: "Sağlık konusunda doğru bilgiye ulaşmak ve farkındalığımızı artırmak büyük önem taşıyor. Meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek, kadınların bu konuda bilinçlenmesine katkı sunmak istiyoruz. Tüm halkımızı uzmanımızın katılımıyla gerçekleştireceğimiz konferansımıza davet ediyorum".

Belediye, bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin toplum sağlığına doğrudan katkı sağladığını belirterek tüm vatandaşları etkinliğe katılmaya davet etti. Konferans, farkındalığı artırmaya yönelik yerel çabaların bir parçası olarak planlandı ve halkın erişimine açık olacak.

DİDİM BELEDİYESİ TARAFINDAN MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI KAPSAMINDA DÜZENLENECEK KONFERANS, 22 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 17.00’DE DİGEM’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK.