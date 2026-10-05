Sadık Özkasap yeniden başkan: yeni hizmet binası ve genç ekiple dört yıla odaklandı

Seçim sonuçları:

Manisa Ticaret Borsası organ seçimlerinde mevcut başkan Sadık Özkasap yeniden başkan seçildi. Seçimde Özkasap 93 oy alırken, rakibi Rıza Seyyar 74 oyda kaldı. Yaklaşık 15 yıldır başkanlık görevini sürdüren Özkasap'ın yeniden göreve gelmesi borsa içindeki tercihleri yansıttı.

Seçim gününde Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek de 1 numaralı sandıkta oyunu kullandı; bu tür katılımlar seçim sürecinin ciddiyetine ve kurumsal ilginin varlığına işaret etti.

Özkasap'ın öncelikleri:

Seçimin ardından konuşan başkan Sadık Özkasap, kendisine destek veren üyelere teşekkür etti ve önümüzdeki dört yıl boyunca tecrübe ile gençliği bir araya getireceklerini söyledi. Özkasap, yönetim olarak üyelerin ihtiyaçlarına odaklanacaklarını vurguladı.

Yeni dönem planları arasında yeni hizmet binası ön plana çıkıyor. Özkasap, binada yer alacak modern laboratuvar ve üzüm borsa salonu ile üretici ve tüccarlara daha kapsamlı ve kaliteli hizmet sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Seçim atmosferi ve mesajlar:

Özkasap, rakibi Rıza Seyyar'a teşekkür ederek onun duruşunu, olgunluğunu ve iş insanı kimliğini takdir etti. Konuşmasında bugün için 'kaybeden yok, Manisa Ticaret Borsası kazanmıştır' mesajını öne çıkardı ve seçim sürecinde yanlarında olan basın mensupları, üyeler ve ekip arkadaşlarına minnettarlığını iletti.

Yeni dönemde izlenecek yolun, mevcut yönetimin birikimi ile genç kadronun dinamizmini harmanlamak olduğu ifade edildi. Üyelerin beklentileri doğrultusunda hizmet altyapısına yapılacak yatırımların takip edileceği ve uygulamaya geçirilmesinin öncelik olacağı belirtildi.

MANİSA TİCARET BORSASI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ORGAN SEÇİMLERİNDE MEVCUT BAŞKAN SADIK ÖZKASAP YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ. ÖZKASAP, 93 OY ALARAK GÜVEN TAZELERKEN, RAKİBİ RIZA SEYYAR 74 OYDA KALDI.