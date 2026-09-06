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Köprüden gökyüzüne: filenin sultanlarına adanan dev görsel şov

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 Avrupa şampiyonluğu, Adidas'ın CGI çalışmasıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dev bir görsel şova dönüştü.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 23:53

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Köprüden gökyüzüne: filenin sultanlarına adanan dev görsel şov

Köprüden gökyüzüne: filenin sultanlarına adanan dev görsel şov

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-2 yenerek elde ettiği şampiyonluk, İstanbul'da dikkat çeken bir görsel kutlamayla taçlandı. Zaferin hemen ardından yayımlanan CGI film, şehrin simgelerinden birini sahneye taşıyarak kutlamayı gökyüzüne taşıdı.

şovun görsel ögeleri:

Filmde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dev bir voleybol filesine dönüştürüldü; köprünün üzerinde yükselen ağ ve gökyüzünde beliren dev top, izleyicide sinematik bir etki yarattı. Gökyüzünde beliren dev voleybol topu, millilerin şampiyonluğa taşıyan sayıya atıfta bulunarak fileyi aşıyor ve hareketli bir geçişle takımın tüm oyuncularının bulunduğu kareye bağlanıyor.

üretici ve mesaj:

Voleybol Milli Takımlar sponsoru Adidas tarafından hazırlanan kısa CGI film, takım başarısını görsel bir dilde kutladı. Film, final zaferinin ardından yayınlanan görüntüyle birlikte ekranda Tebrikler Filenin Sultanları mesajını öne çıkarıyor ve başarıyı kamuoyuna somut bir şekilde iletiyor.

Görsel şov, sadece bir kutlamadan öte, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın üst üste 2. kez Avrupa şampiyonluğu elde etmesinin sembolik karşılığı olarak değerlendirildi. Köprü ve gökyüzünü kullanan bu tür prodüksiyonlar, spor başarılarının şehir belleğindeki yerini güçlendiriyor ve geniş kitlelerle buluşturulmasını sağlıyor.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Avrupa şampiyonluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde görsel şov gerçekleştirildi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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